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Doğantepespor, Onur Türk ve Şükrücan’ı da transfer etti

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Doğantepespor, Onur Türk ve Şükrücan’ı da transfer etti
Bu sezon tarihinde ilk kez yer alacağı BAL’da iddialı takım kuran Doğantepespor, transferde hız kesmiyor.

Bordo-Mavili ekip, son olarak Kocaelispor ve Kocaeli Birlikspor’un da formasını giyen kanat oyuncusu Onur Türk’ü aldı. Bordo-Mavili ekibin bir diğer transferi de Kartepe Belediyespor’un forvet oyuncusu Şükrücan Güneş.

ONUR TÜRK YENİDEN İZMİT’TE

Doğantepespor’un kadrosuna dahil ettiği Onur Türk, daha önceki yıllarda Kocaelispor, Kocaeli Birlikspor ve Derincespor da profesyonel liglerde üç takımımızın da formasını giydi, çok da başarılı oldu. Futbola Yavuzspor’da başladıktan sonra Büyükşehir Kağıtspor, Saraybayçespor, Uzunçiftlikspor ve Suadiyespor da amatör olarak oynadı.

KOCAELİSPOR, K.BİRLİKSPOR VE DERİNCESPOR’DA OYNADI

2010 yılında Kocaelispor’da profesyonel olduktan sonra tff 1.Lig’de Buca, Boluspor ve Karşıyakaspor’da da forma giydi. Onur Türk, son iki yılda Yozgatspor, Yeni Orduspor ve Uşak’ta BAL’da oynadı, geçen yıl ligin ikinci yarısında yeniden profesyonel oldu, 3.Lig’de Dersimspor forması giydi. 29 yaşındaki tecrübeli oyuncunun son takımı Doğantepespor oldu.

KARTEPE’DEN ŞÜKRÜCAN DA GELDİ

Doğantepespor’un bir diğer transferi Şükrücan Güneş, geçen yıl Süper Lig’de Kartepe Belediyespor forması altında mücadele etti. 21 yaşındaki genç yetenek, daha önceki yıllarda da Kandıra Belediyespor ve 1937 Sekaspor takımlarında da görev yaptı. Forvette oynayan Şükrücan, güçlü fiziği ile dikkat çeken bir oyuncu. Doğantepespor’un orta sahaya bir oyuncu alıp, transferi kapatacağı öğrenildi.

DOĞANTEPESPOR’UN YENİ TRANSFERLERİ:

Önder Tiryaki (Alaçatıspor-Kaleci)

Emirhan Önder (Yozgatspor- Stoper)

Murat Tiraki (H.Yıldızspor-Stoper)

Mert Erçakır (H.Yıldızspor-Forvet)

Recep Serkan Çetintaş (Alaçatı- Forvet)

Şükrücan Güneş (Kartepe Belediye-Forvet)

Onur Türk (Dersimspor-Orta saha)

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