Doğantepespor seçme yapacak

Bu sezon ilk kez BAL’da yer alacak olan Doğantepespor, kadrosunu oluşturmaya devam ediyor.

Bordo-Mavili ekip, ilimizin genç yeteneklerini gözlem altına almak içinde seçme yapacak. Doğantepespor’un seçmesi 1 Ağustos Salı günü gerçekleşecek. A TAKIMA OYUNCU BAKILACAK Doğantepespor’un kendi tesislerindeki seçmeler 18.00’de başlayacak. Seçmelere 2000 ve daha büyük doğumlu oyuncuların katılacağı açıklandı. Talep olması halinde seçmelerin birkaç gün devam edeceği öğrenildi. Genel Koordinatör Mustafa Kürkan, seçmelerde A takım içinde oyuncu bakacaklarını söyledi.

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