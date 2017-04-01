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Doğantepespor, seriyi devam ettirmek istiyor

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Doğantepespor, seriyi devam ettirmek istiyor
Hafta içinde Derbent Stadı’ndaki maçta Nusretiyespor’u yenip, Play-Off’u ilk yarısını lider tamamlayan Doğantepespor, deplasmanda Seka Doğanspor ile karşılaşacak. Kavaklı Stadı’ndaki karşılaşma 17.00’de başlayacak.

SEKA DOĞAN-DOĞANTEPE

Süper Lig Play-Off’ta son iki maçının kazanan Bordo-Mavili ekip, grubun zayıf takımlarından Seka Doğanspor karşısında kazanıp, BAL yolunda önemli bir engeli daha aşmak istiyor. Ligin ilk yarısında Doğantepe Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Bordo-Mavili ekip 4-0 kazanmıştı. Hafta içinde sahasında Derince Belediye Demirspor’a 3-1 yenilen, en önemli oyuncusu Volkan da kırmızı kart gören Seka Doğanspor’un güçlü rakibi karşısında işi kolay olmayacak.

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