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Doğantepespor tarih yazdı:3-4

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Doğantepespor tarih yazdı:3-4
Bu sezona çok sıkıntılı başlayan, teknik heyet ve futbolcu kadrosunun oluşumunda sorunlar yaşayan, Play-Off’a bile son maçta çıkan Doğantepespor, tarihinin en önemli günlerinden birini yaşıyor.

Bordo-Mavili ekip, Kartepe Belediyespor ile nefes kesen bir maçı uzatma dakikalarında bulduğu golle 4-3 kazandı, bu sezon ilimiz BAL’da temsil edecek 5 takımdan biri olmayı başardı.

ÖNCE DOĞANTEPESPOR, SONRA KARTEPE BELEDİYE ÖNE GEÇTİ

Süper Lig Play-Off’un son iki haftasına üçüncü sırada bulunan Nusretiyespor’un 2 puan önünde giren Doğantepespor, yarıştan erken kopan Kartepe Belediyespor’a konuk oldu. Arslanbey Stadı’nda oynanan maçın hemen başında Doğantepespor, Furkan’ın attığı golle devreyi 1-0 önde tamamladı. Kartepe Belediyespor, maçın ilk yarısını 1-0 mağlup bitirdikten sonra, ikinci yarıya çok etkili başladı. Şükrücan ve Ruhi’nin attığı gollerle 2-1 öne geçti.

VOLKAN GOLÜ ATTI, MAÇI BİTTİ

Doğantepespor, 1-0 öne geçtiği karşılaşmada 2-1 geriye düştü. Maçın son 20 dakikası nefesleri kesti. Bu sezon attığı kritik gollerle takımına çok önemli puanlar kazandıran Aşık Ömer, Kartepe maçında da yine sahneye çıktı, 2-2’lik eşitliği sağlayan golü attı. Bordo-Mavili ekip, taraftarının da desteği ile Özgür ile bir gol daha buldu, geriye düştüğü maçta yeniden öne geçti, skor 3-2 oldu. Kartepe, tecrübeli oyuncusu Ruhi’nin attığı golle maça yeniden eşitlik geldi. Maç böyle bitecek derken ileri çıkan stoper Volkan, Doğantepespor’u BAL’a taşıyan golü attı, santra yapılmadan karşılaşmada 4-3 sona erdi.

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