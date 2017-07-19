  • BIST 107.218
  • Altın 140,322
  • Dolar 3,5207
  • Euro 4,0533
  • Kocaeli 26 °C

Doğantepespor’a tecrübeli kaleci

»
Doğantepespor’a tecrübeli kaleci
Bu sezon ilk kez yer alacağı BAL’da kadrosunu güçlendiren Doğantepespor, defansını tecrübeli isimlerden oluşturuyor.

Bordo-Mavili ekip, kalecisini de tecrübeli bir isimden yana kullandı, Alaçatıspor’un 37 yaşındaki kalecisi Önder Tiryaki ile anlaştı.

İZMİT BELEDİYESPOR VE GEBZESPOR’DA DA OYNADI
Doğantepespor’un yeni kalecisi Önder Tiryaki, çok tecrübeli bir isim. Futbola Erzurumspor’da başlayan 1980 doğumlu oyuncu, daha sonra profesyonel liglerde 1.Lig, 2.Ligi ve 3.Lig takımlarında oynadı. 2008-2009 yıllarında da Gebzespor’da 3.Lig’de forma giyen Önder, 2013 yılında da amatörlüğe dönüp, İzmit Belediyespor’da BAL’da görev yaptı. Önder, son üç yıldır BAL’da Afyon, Erdekspor ve Alaçatıspor takımlarında oynadı.
 

Bu haber toplam 124 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli Basket Kulübü yaz döneminde de çalışıyor19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:49
  • ASKF’den iki ziyaret19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:47
  • Volkan Yılmaz transferin gözdesi19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:45
  • Kağıtsporlu üç karateci İşitme Engelliler Olimpiyatlarda19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:44
  • Durukan Gençlik ve Spor başarıya doymuyor19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:42
  • Betül Töz’lü Mililer Avrupa üçüncüsü oldu19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:39
  • Berke Bıyık ile 3 yıllık sözleşme19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:37
  • Kocaeli Birlik ile Gölcükspor hazırlık maçında karşı karşıya19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:35
  • Kocaelispor’da durmak yok19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:30
  • Sümeyra Kıvanç, Milli takım kampına çağırıldı19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:28
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti