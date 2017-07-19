Doğantepespor’a tecrübeli kaleci

Bu sezon ilk kez yer alacağı BAL’da kadrosunu güçlendiren Doğantepespor, defansını tecrübeli isimlerden oluşturuyor.

Bordo-Mavili ekip, kalecisini de tecrübeli bir isimden yana kullandı, Alaçatıspor’un 37 yaşındaki kalecisi Önder Tiryaki ile anlaştı.

İZMİT BELEDİYESPOR VE GEBZESPOR’DA DA OYNADI

Doğantepespor’un yeni kalecisi Önder Tiryaki, çok tecrübeli bir isim. Futbola Erzurumspor’da başlayan 1980 doğumlu oyuncu, daha sonra profesyonel liglerde 1.Lig, 2.Ligi ve 3.Lig takımlarında oynadı. 2008-2009 yıllarında da Gebzespor’da 3.Lig’de forma giyen Önder, 2013 yılında da amatörlüğe dönüp, İzmit Belediyespor’da BAL’da görev yaptı. Önder, son üç yıldır BAL’da Afyon, Erdekspor ve Alaçatıspor takımlarında oynadı.

