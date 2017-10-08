Doğantepespor’a yazık oldu: 1-1

Rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitiren, ikinci yarıda sayısı fırsatlar bulan Bordo-Mavili ekip, bitime 10 dakika kala kalesinde gördüğü golle karşılaşma 1-1 sona erdi. Diğer temsilcilerimizden Çayırovaspor, deplasmanda Kartalspor’u 2-0 yendi. İlk iki maçta puan alamayan Derince AŞ, Beylerbeyi deplasmanından da eli boş döndü, maçı 1-0 kaybetti.

DOĞANTEPE İLK YARI 1-0 ÖNDE

Bu sezon ilk kez yer aldığı BAL’da üst sıraları zorlayan Doğantepespor, ilk iki maçında sahasında Beylikdüzü ile 0-0 berabere kaldı, Derince AŞ’yi ise 4-1 yendi. Üçüncü maçında 17 Ağustos Stadı’nda Kestelspor’u konuk eden Doğantepespor, maça çok iyi başladı. 16’ıncı dakikada İsmail İrvasa’nın şutunu kaleci çıkardı. Konuk ekibin atağında Volkan topu kaçırdı, Murat’ın şutunu kale çizgisinden Sercan çıkardı. Aynı Sercan, 43’de topu soldan getirdi, Nijeryalı Ikechukwu’ye topa sadece dokunmak kaldı, bu golle Doğantepe ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

İKİNCİ YARI ÇOK KAÇIRDI

Maçın ilk yarısını 1-0 önde bitiren Doğantepespor, ikinci yarıda da oyunun hakimiydi. İkinci yarının hemen başında İsmail İrvasa’nın şutunda Melih arka direkte iyi vuramadı. 5 dakika sonra bu kez Furkan topu sağdan getirdi, ortasında Melih’in şutu kalecide kaldı. Maçın en net fırsatını da İsmail İrvasa kullanamadı. Murat Tiraki’nin getirdiği topta İsmail İrvasa, boş kale yerine topu, stadın dışına attı. Konuk ekip, 81’de faul kazandı, yapılan ortada Murat dokundu, bu golle maç 1-1 sona erdi. Doğantepespor çok iyi oynadığı, net fırsatlar bulduğu maçta 1 puana razı oldu.

ÇAYIROVA GALİP, DERİNCE AŞ YİNE MAĞLUP

BAL’da cumartesi mesaisinde iki temsilcimizin daha maçı vardı. İlk hafta sahasında berabere kalan, geçen haftayı bay geçen Çayırovaspor, önceki günde de plasmanda geçen yıl 3.Lig’den düşen Kartalspor ile oynadı. Sarı-Lacivertli ekip, güçlü rakibini deplasmanda 2-0 yendi, ligde ilk galibiyetine ulaştı. Bu sezon BAL’da hayal kırıklığı yaratan derince AY, üçüncü maçından da yenilgi ile ayrıldı. İlk iki maçta İnegöl kurtuluş ve Doğantepe’ye mağlup olan Derince AŞ, önceki günde deplasmanda Beylerbeyispor’a 1-0 yenildi, 3’de sıfır çekti.