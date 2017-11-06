Doğantepespor’u izlemek keyif veriyor

Bir köy takımının BAL’a çıkıp, bu kadar başarılı olması futbol adına çok az rastlanan bir durum olsa gerek. Geçen yıl sezon başında yeniden yapılanmaya giden, daha lig maçları başlamadan iki teknik direktör değiştiren Doğantepespor, lige de çok iyi başlayamamış, 5’inci haftada Uğur Soykan’ın istifası ile takımın başına Naci Keleş getirilmişti.

Doğantepespor, geçen yıl Süper Lig’de doğrusu çok istikrarlı bir performans gösterememiş, Play-Off’a son maçta kalmayı başardı. Play-Off’ta oyuncu grubunun uyum sorununu atlatıp, Naci Keleş’in de kendi agresif kişiliğini oyunculara da yansıtması ile bambaşka bir Doğantepespor izledik. Genç ve idealist isimlerden oluşan bu takım hiç kimsenin beklemediği bir anda BAL’a çıktı.

Bal’da Doğantepespor’un nasıl bir derece yapacağı soru işaretiydi. Öyle ya, bir köy takımının kısıtlı bütçesi ile çok daha iddialı kulüplerle, bir üst ligde oynayacağı maçlarda işi kolay olmayacaktı.

Doğantepespor Yönetim Kurulu, sezon başında en doğru kararı verip, takımı BAL’a çıkaran Naci Keleş ve ekibi ile yeniden anlaştı. Transfer döneminde de geçen yılki kadrosunun iskelet yapısı bozulmadan takviyeler yapıldı. Bu takviyeler arasında bu ligde daha önce oynamış Kocaelispor’un eski futbolcuları Murat Tiraki ve Emirhan Önder, Gebzespor’un eski kaptanı Serkan Recep, H.Yıldızspor’dan İsmail İrvasa da bulunuyordu. Takıma iki Afrika kökenli oyuncu kaleci Somson ile sol kanatta oynayan Akea alındı. Geçen yılki kadrodan ise Sercan, Enes Sülün, Orhan, Melih Kılıç, Aşık Ömer, Özgür Tınaz, Volkan, Furkan ve Ercan gibi isimlerle anlaşma sağlandı.

Hazırlık döneminde Doğantepespor’un aldığı sonuçlar doğrusu camiayı mutlu etmiyordu. Ancak Naci Keleş, takımının oynadığı futboldan memnundu, ligde de başarılı olacaklarına inanıyordu. Keleş, özellikle oyuncu kadrosunun çok karakterli ve düzgün isimlerden oluştuğunu ifade ediyordu.

Doğantepespor, BAL’da ilk maçında sahasında grubun iddialı takımlarından Beylikdüzü ile 0-0 berabere kalınca, herkes bunu başarı olarak kabul etti. Oysa ilerleyen haftalarda, bu maçta alınan beraberlik iki kayıp puan olarak görüldü.

Doğantepe, ilk kent derbisinde Derincespor AŞ maçındaki oyunu ile bu sezon neler yapabileceğini gösterdi. Bu maçı 4-1 kazanan, bir hafta sonra sahasında Kestel karşısında 6-7 farkla kazanacağı maçta 1-1 berabere kalan Doğantepespor, Karasuspor’u deplasmanda 3-0 yenip, gerçek kimliğini ortaya koydu. Son Gebzespor maçında alınan galibiyet ile de camia şampiyonluk havasına girdi.

Bu sezon Doğantepespor’un en büyük sıkıntısı ise iç sahada henüz oynayacağı sahayı belirleyememiş olmasıydı. Doğantepe Stadı, 17 Ağustos derken, pazar günü Başiskele Stadı’nda Maltepespor’u konuk etti. 4 iç saha karşılaşmasında, üç değişik sahada oynanan maçta doğal olarak futbolcularında alışması zor oluyor.

Maltepespor maçı Doğantepespor’un bu sezon ligdeki konumunu da belirleme adına çok önemliydi. Bu maçın kazanılması halinde takım artık üst sıralara oynayacak, futbolcular içinde bir güven oluşturacaktı. Rakipte ligin üzerinde, kadrosunda 3.Lig ve 2.lig’den gelen oyuncuları bulunduran bir takımdı. Kolay olmayacaktı.

Doğantepespor’un bu sezon 4’üncü lig maçını izledim. Birbiriyle oynama alışkanlığı olan bir takım. Enine değil de, direk kaleye giden bir oyun anlayışı var. İki kanat İsmail ve Akea, bire bir oyuncu eksilten, kaleyi düşünen oyuncular. Son Maltepe maçında sakatlığı bulunan Sercan olmadığı için Nijeryalı Akea sol beke, Enes Sülün ise kanatta görev yaptı. Orta sahanın ortasında bu sezon mükemmel oynayan iki isim var. Bunlar Orhan ve Murat Tiraki. Orhan enerjisi ile takıma çok önemli katkı sağlıyor. 37 yaşındaki Murat Tiraki’nin bu sezon bu kadar iyi performans göstereceğini kimse beklemiyordu. Murat Tiraki normalde stoper kökenli bir oyuncu. Geçen yıl Hereke Yıldızspor’da da bazı maçlarda ön libero oynadı. Bu sezon ise ön liberoda hem hücuma, hem de defansa katkı sağlıyor. Maltepe maçında da ikinci golün içinde olan bir isimdi. Bu ikilinin önünde 10 numara pozisyonunda oynayan Furkan’ın potansiyelini tam olarak kullanmadığını, çok daha iyi işler yapacağını düşünüyorum.

İki kaleci Önder çok tecrübeli, Afrikalı Samson ile çok genç. Önder, üçüncü hafta aldığı kaleyi bırakmıyor, çok da iyi oynuyor. Sağ bek Bayram, iyi bir kesici, kademeyi iyi yapıyor, hücumda biraz eksik. İki stoper Volkan ile Emirhan birbirlerini iyi tamamlıyor. Son maçta Volkan bireysel hatalar yapsa da, çok başarılı. Beni en çok şaşırtan da Emirhan’ın performansı. Çok basit, bilerek, yerinde müdahaleler yapıyor. Belki de bu yıl en iyi sezonunu geçiriyor.

Doğantepespor, pazar günü de Maltepespor karşısında gücünü bilerek oynadı. Birinci bölgede oyunu kabul etti, çabuk çıktığı toplarla, net fırsatlarda buldu. Hem ilk yarıda, hem de ikinci yarıda Melih, İsmail, Furkan ve Murat ile pozisyona girdi. Maçtan hiç kopmadı.

Forvet Melih’i çok beğeniyorum. Diğer forvetler gibi gereksiz koşmuyor, gücünü boş yere harcamıyor. Kocaelisporlu İshak çok gereksiz koşular yapıyor, topla buluştuğu anda güçsüz kaldığı için son vuruşları yapamıyor. Melih öyle değil. Rakiple bire bir kaldığı zaman güçlü olduğu anlarda, oyuncu eksiltebiliyor. Maltepe maçının ikinci yarısının hemen başında da böyle bir pozisyon yakaladı, vuruşunu kaleci çıkardı.

Doğantepesporlu oyuncuların maçın son saniyesine kadar oyunun içinde kalmaları çok güzel. Maltepe maçında da böyle oldu, son saniye golü ile çok önemli bir galibiyet aldılar. Bordo-Mavili ekibin bu oyun anlayışı izleyenlere keyif veriyor. Ben 4 maçını izledim, keyif aldım. Bu kadronun oluşumunda katkısı olan Başkan Ertan Demirhan ve yönetim kurulu üyeleri, koordinatör Mustafa Kürkan, Naci Keleş ve teknik ekibine, her şeyden önce de futbolcu kardeşlerimi kutluyorum.

