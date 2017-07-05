Doğantepespor’un ilk transfere Murat Tiraki

Bu sezon tarihinde ilk kez BAL’da yer alacak olan Doğantepespor, kadrosunu oluşturuyor.

Teknik Direktör Naci Keleş ile yeni sezon içinde anlaşan Bordo-Mavili ekip, transferde de ilk imzayı Kocaelispor’un eski stoperi Murat Tiraki’ye attırdı.

13 YILLIK PROFESYONEL KARİYERİ VAR

Doğantepespor’un yeni transferi Murat Tiraki, futbola Kocaelispor’da başladı. Yeşil-Siyahlı ekipte, 2000 yılında profesyonel olan Murat Tiraki, 3.Lig’de İzmitspor’da kiralık oynadı. 2002 yılında Pendikspor’a transfer olan Murat Tiraki bu takımda tam 9 yıl 2.Lig ve 3.Lig kadrosunda yer aldı. Daha sonraki yıllarda 2.lig’de Kırklarelispor forması giyen Murat Tiraki, 2013 yılında amatörlüğe dönüp, Bodrum Belediyespor’da BAL’da yer aldı.

SON İKİ YILDIR GEBZESPOR VE H.YILDIZSPOR’DA OYNADI

Tecrübeli oyuncu Kocaelispor’un BAL’daki ilk yılında da Yeşil-Siyahlı ekibin formasını 15 yıl sonra giydi, Murat Başak ile birlikte defansta çok iyi bir ikili oluşturmuştu. Murat Tiraki, son iki yılında ise Gebzespor ile Hereke Yıldızspor’un BAL kadrosunda bulundu. Stoper ve ön liberoda görev yapan tecrübeli oyuncunun, Doğantepespor’a çok önemli katkı sağlaması bekleniyor.