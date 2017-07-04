Doğantepespor’un kulüp müdürü Kıldıran oldu

Geride bıraktığımız sezon tarihi başarıya imza atarak Bölgesel Amatör Lig’e çıkan Doğantepespor’da kısa bir süre önce yapılan genel kurulda Başiskele ilçenin önde gelenlerinden güçlü bir yönetim oluşumu sağlanmıştı.

Ertan Demirhan başkanlığındaki yönetim yeni sezona dair transfer çalışmalarını sürdürürken, kurumsallaşma adına da adımlar atıyor. Bordo-Mavili yönetim kulüp müdürlüğü görevine Kocaelispor’un eski futbolcusu, teknik adam Yalçın Kıldıran’ı getirdi.

Başkan Demirhan, “Ne zamandır bu görev için arayış içerisindeydik. En uygun, en donanımlı ismi bulalım istiyorduk. Yaptığımız girişimler, temaslar sonrasında Yalçın Kıldıran’da karar kıldık. Yalçın Kıldıran, bu görev için tam biçilmiş kaftan. Kendisine teklifte bulunduk, sağ olsun kabul etti. Onunla çalışmak bizim için mutluluk” dedi. Demirhan, Kıldıran’ın maçlarda sahaya gireceğini, teknik ekibe yardımcı olacağını da söyledi.