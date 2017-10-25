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Doğmenç, Beylikbağıspor’da

Doğmenç, Beylikbağıspor’da

Gölcükspor’da kaleci antrenörlüğü yaparken olaylı bir şekilde yollarını ayıran Eşref Doğmenç, amatör küme takımlarından Beylikbağıspor ile anlaştı.

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Tecrübeli Teknik Adam, Beylikbağıspor’da Genel Koordinatör olarak görev yapacak.

GÖLCÜKSPOR’DA SOYDAŞ İLE BİRLİKTE GÖREVİNİ BIRAKMIŞTI
Bu sezon başında Gölcükspor’da Teknik Direktör Ramiz Soydaş’ın ekibinde yer Eşref Doğmenç, 8 hafta görevde kalmıştı. Eşref Doğmenç, yönetim kurulu ile yaşadığı sorunlardan dolayı takımdan ayrılma kararı almıştı. Doğmenç’in ayrılmasından sonra Teknik Sorumlu Ramiz Soydaş da görevini bırakmıştı. Eşref Doğmeç, altyapısına son yıllarda çok büyük önem veren Beylikbağıspor’a genel koordinatör oldu. Tecrübeli Teknik Adam, yeni görevine başladı.
 

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