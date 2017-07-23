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Doğru sandığımız yanlış bilgiler

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Doğru sandığımız yanlış bilgiler
Yıllarca inandığımız doğru olmayan bilgileri sizler için derledik.

Çocukluk çağından beri, etrafımızdan duyduğumuz birçok bilgi var. Bu bilgilerin doğruluğu hakkında hiç şüphe duymadık. Bu nedenle de doğru mu yanlış mı olduklarını hiç sorgulamadık. Oysa birçoğu gerçek değil. Hepsi yalnızca bir mitten veya yanlış anlatımdan ibaret. Yıllarca inandığımız doğru olmayan bilgileri sizler için derledik.

Sabunlar bakterileri öldürür

Sabunlar bakterileri öldürmez. Sadece yıkar. Yani ellerinizi sabunla yıkamak bakterilerin üreme alanı olan yağdan arındırır.

Yutulan sakız midede 7 yıl kalır

Sakız, mide suyuna duyarlı olmadığı için içinde çözünmez ancak midedeki kasların kasılması yoluyla doğal olarak 1 yada 2 gün içerinde atılır.

Kurbağalara dokunmak siğile neden olur

Siğiller papilloma virüsünün neden olduğu iyi huylu büyümelerdir. Kurbağaya dokunarak değil, halka açık yerlerde veya hasta biriyle temas kurarak bu virüsü kapabilirsiniz.

Saç ve tırnaklar öldükten sonra da uzar

Bir kişi öldükten sonra, deri kuruyup daraldığı için bu saç ve tırnakların uzadığı yanılsamasına sebep olur.

Çin Seddi uzaydan görülebilir

Çin Seddi'nin uzunluğu 4.300 mili aşmış olsa da, rengi doğayla birleştiği için alanı görmek zordur. Duvarı yalnızca belirli ışık ve hava koşullarında ve yalnızca düşük bir yörüngede görebilirsiniz.

Yarasalar kördür

Yarasalar belli bir ışık altında gece görüşünü kullanırlar.

Su elektriği iletir

Elektriği ileten şey, su moleküllerinin kendilerinin sahip olmadığı, pozitif ve negatif yüklü parçacıkları olan minerallerdir. Bu nedenle, saf su, içinde yabancı madde bulunmaması nedeniyle elektriği iletmez.

Antibiyotikler virüsleri öldürür

Antibiyotikler virüsleri değil sadece bakterileri öldürür veya üremesini durdurur.

Televizyona yakından bakmak gözleri bozar

Buna dair herhangi bir kanıt yoktur. Çok fazla televizyon izlemek ve yakından bakmak göz yorgunluğuna neden olur.

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