Doğru sandığımız yanlış bilgiler

Çocukluk çağından beri, etrafımızdan duyduğumuz birçok bilgi var. Bu bilgilerin doğruluğu hakkında hiç şüphe duymadık. Bu nedenle de doğru mu yanlış mı olduklarını hiç sorgulamadık. Oysa birçoğu gerçek değil. Hepsi yalnızca bir mitten veya yanlış anlatımdan ibaret. Yıllarca inandığımız doğru olmayan bilgileri sizler için derledik.
Sabunlar bakterileri öldürür
Sabunlar bakterileri öldürmez. Sadece yıkar. Yani ellerinizi sabunla yıkamak bakterilerin üreme alanı olan yağdan arındırır.
Yutulan sakız midede 7 yıl kalır
Sakız, mide suyuna duyarlı olmadığı için içinde çözünmez ancak midedeki kasların kasılması yoluyla doğal olarak 1 yada 2 gün içerinde atılır.
Kurbağalara dokunmak siğile neden olur
Siğiller papilloma virüsünün neden olduğu iyi huylu büyümelerdir. Kurbağaya dokunarak değil, halka açık yerlerde veya hasta biriyle temas kurarak bu virüsü kapabilirsiniz.
Saç ve tırnaklar öldükten sonra da uzar
Bir kişi öldükten sonra, deri kuruyup daraldığı için bu saç ve tırnakların uzadığı yanılsamasına sebep olur.
Çin Seddi uzaydan görülebilir
Çin Seddi'nin uzunluğu 4.300 mili aşmış olsa da, rengi doğayla birleştiği için alanı görmek zordur. Duvarı yalnızca belirli ışık ve hava koşullarında ve yalnızca düşük bir yörüngede görebilirsiniz.
Yarasalar kördür
Yarasalar belli bir ışık altında gece görüşünü kullanırlar.
Su elektriği iletir
Elektriği ileten şey, su moleküllerinin kendilerinin sahip olmadığı, pozitif ve negatif yüklü parçacıkları olan minerallerdir. Bu nedenle, saf su, içinde yabancı madde bulunmaması nedeniyle elektriği iletmez.
Antibiyotikler virüsleri öldürür
Antibiyotikler virüsleri değil sadece bakterileri öldürür veya üremesini durdurur.
Televizyona yakından bakmak gözleri bozar
Buna dair herhangi bir kanıt yoktur. Çok fazla televizyon izlemek ve yakından bakmak göz yorgunluğuna neden olur.
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