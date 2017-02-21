Doğu Kışla’daki tesisi kim işletecek?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belde A.Ş firması, İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Doğu Kışla Gençlik Parkı içerisinde bulunan sosyal tesisin kiralama ihalesini bugün yaptı.

Büyük çadır sistemine göre yapılan kafeterya, çay bahçesi sosyal tesis olarak kullanılan işletmenin kiralanma ihalesine, tesisi işleten Murat Pehlivan tek talipli olarak katıldı.

Ticaret Müdürü Sinan Sever’in Başkanlığı’nı yaptığı ihale komisyonunda, İlknur Altın, İdari İşler Müdürü Ahmet Güven, Ticaret Müdür Şefi Ahmet Öztanç, Ticaret Müdür Personeli Nurullah Yaydemir de yer aldı. Aylık muhammen bedeli 1630 TL olarak belirlenen tesisi Murat Pehlivan, aylık 1750 TL önererek kiraladı. Pehlivan, 264 metrekare kapalı alanı bulunan tesisi 1 Mart 2017 ile 28 Şubat 2019 yılları arasında da işletecek.

Kerim Yavuz