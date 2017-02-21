  • BIST 88.965
  • Altın 144,273
  • Dolar 3,6224
  • Euro 3,8214
  • Kocaeli 1 °C

Doğu Kışla’daki tesisi kim işletecek?

»
Doğu Kışla’daki tesisi kim işletecek?
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belde A.Ş firması, İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Doğu Kışla Gençlik Parkı içerisinde bulunan sosyal tesisin kiralama ihalesini bugün yaptı.

Büyük çadır sistemine göre yapılan kafeterya, çay bahçesi sosyal tesis olarak kullanılan işletmenin kiralanma ihalesine, tesisi işleten Murat Pehlivan tek talipli olarak katıldı.

Ticaret Müdürü Sinan Sever’in Başkanlığı’nı yaptığı ihale komisyonunda, İlknur Altın, İdari İşler Müdürü Ahmet Güven, Ticaret Müdür Şefi Ahmet Öztanç, Ticaret Müdür Personeli Nurullah Yaydemir de yer aldı. Aylık muhammen bedeli 1630 TL olarak belirlenen tesisi Murat Pehlivan, aylık 1750 TL önererek kiraladı. Pehlivan, 264 metrekare kapalı alanı bulunan tesisi 1 Mart 2017 ile 28 Şubat 2019 yılları arasında da işletecek.

Kerim Yavuz

c5-007.jpg

Bu haber toplam 867 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arap iş adamı Kocaeli'deki yatırımlarını anlattı21 Şubat 2017 Salı 13:36
  • Vizesiz Gemi Turu Tatili – Yunan Adalarında Tatil21 Şubat 2017 Salı 12:42
  • İZAYDAŞ, IFAT Eurasia fuarında boy gösterdi21 Şubat 2017 Salı 12:32
  • İzmit’te büyük gün yarın21 Şubat 2017 Salı 10:44
  • Ağrı Valisi Işın, Ağrılı işadamlarını çağrı yaptı: “Ağrı’ya gelin, yatırım yapın”21 Şubat 2017 Salı 10:03
  • Tüpraş ve Gübretaş görüşmeleri zorlu geçiyor21 Şubat 2017 Salı 09:42
  • 3 milyon memur için bir dönem kapanıyor21 Şubat 2017 Salı 09:10
  • Kocaeli'de "Milli İstihdam Seferberliği"20 Şubat 2017 Pazartesi 21:55
  • Market devi 'resmen' el değiştirdi20 Şubat 2017 Pazartesi 20:31
  • Bunu yapan herkese 15 bin 575 TL20 Şubat 2017 Pazartesi 16:47
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Kentsel Dönüşümde çok geç kaldık
    • Önce Sen Sev
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti