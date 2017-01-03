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Doğu Marmara'nın zam şampiyonu belli oldu

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Doğu Marmara'nın zam şampiyonu belli oldu
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova'yı kapsayan Doğu Marmara'da, aralık ayında fiyatı önceki aya göre en çok artan ürün, yüzde 52,47'lik yükselişle yumurta oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, geçen ay Tüketici Fiyatları Genel Endeksi'nde (TÜFE) değerlendirmeye alınan 417 maddeden 48'inin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 272 ürünün fiyatlarında artış, 97'sinde ise düşüş görüldü.

Kocaeli istatistiki bölgesinde fiyat artışının aralık ayında kasım ayına göre değişim oranı yüzde 1,49, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 7,83, 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 7,60 olarak hesaplandı. 

Doğu Marmara, aralıkta bir önceki aya göre TÜFE'deki yüzde 1,49'luk değişimle en fazla artışın gerçekleştiği 23. istatistiki bölge oldu.

Bölgede geçen ay fiyatı en fazla artan ürün ve hizmetler yüzde 52,47'yle yumurta, yüzde 42,40'la patlıcan, yüzde 25,79'la kabak, yüzde 17,30'la sabun, yüzde 12,82'yle balık oldu.

En çok düşüş ise yüzde 13,44 ile maden suyu, yüzde 12,62 ile kadın kabanı, yüzde 11,60 ile çocuk kazağı, yüzde 9,63 ile portakal ve yüzde 7,13 ile limonda gerçekleşti.

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