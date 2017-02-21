Doğukışla'daki sosyal tesis kiralandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belde A.Ş firması, İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesindeki Doğu Kışla Gençlik Parkı içerisinde büyük çadır sistemine göre yapılmış kafeterya, çay bahçesi ve sosyal tesis olarak kullanılan tesisle ilgili işletme ihalesi bugün saat 10.00’da Belde A.Ş salonunda gerçekleştirildi.

2 YIL

264 metre kare kapalı alanı bulunan tesisin 1 Mart 2017 ile 28 Şubat 2019 yılları arasında iki yıl kiralama ihalesi aylık muhammen bedeli 1.630 TL olarak belirlenmişti. Ticaret Müdürü Sinan Sever’in başkanlığını yaptığı yardımcıları İlknur Altın, İdari İşler müdürü Ahmet Güven, Ticaret müdür Şefi Ahmet Öztanç, Ticaret müdür personeli Nurullah Yaydemir’den oluşan komisyon huzurunda ki kiralama ihalesine işletmeci Murat Pehlivan katıldı. 1.750 TL ile işletmeyi 2 yıl süreyle kiralamaya hak kazandı.

Kerim YAVUZ

