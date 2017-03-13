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Doğum destekçisi uygulaması başladı

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Doğum destekçisi uygulaması başladı
Anne adaylarının daha rahat edebilmeleri için başlatılan Doğum Destekçisi Uygulaması Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğumhane Biriminde başlatıldı. 

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini arttırmak anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla yürütülen anne dostu hastane çalışmaları kapsamında Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü Koordinatörlüğünde anne adaylarına “Doğum Destekçisi Uygulaması” başladı.

Doğumhane de uygulanmaya başlanan doğum destekçisi hizmeti ile hastanedeki eğitimli ebeler tarafından gebelere doğum öncesi, doğum sonrası ve doğum sonu dönemde fiziksel, duygusal ve bilgisel destek sağlanıyor.Doğum destekçilerinin en temel görevi doğum yapan annenin ihtiyaç duyduğu kutsal ve mahrem olanı korumaya yardımcı olmaktır. Anneye ruhsal ve fiziksel destek verip onu cesaretlendirir, anneye doğum dalgalarıyla daha kolay başa çıkması için nefes tekniklerini, ilaç dışı rahatlayıcı teknikler ve masaj tekniklerini uygulayarak anne adayına destek oluyor. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş “ Bu uygulamayla doğumların kısa sürede gerçekleşmesi, anne adaylarının memnuniyetinin artması, sezaryen oranlarının düşürülmesi hedeflenmektedir.Bebek Dostu Hastane unvanına sahip olan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi anne ve bebek odaklı hizmet yaklaşımını ilke edinerek anne dostu hastane olabilmek için çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir” diye konuştu. 

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