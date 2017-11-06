Hazır beton kamyonları, hiç kuşkusuz inşaatlar için önemli ve gerekli. Ancak bazı hazır beton kamyonlarının sürücüleri ve şirketleri çok sorumsuzca davranabiliyor. Bu konuda vatandaşların da yetkililere yardımcı olması isteniyor. Geçen gün Gölcük Topçular Mahallesi İsmail Dokuzoğlu Caddesi’nde seyir halinde olan bir hazır beton kamyonu, içindeki bütün betonu sokağa döke döke gitmiş. Tabii, kuruyunca bu betonu temizlemek de hayli zor. Parke sokak perişan olmuş. Yetkililer, “Bu sokak boyunca betonu döke döke giden kamyonu hiçbir vatandaş görmedi mi. Bize plakasını bildirseler, hemen gerekli cezayı keserdik” diyorlar. Şimdi sokağı Belediye onarmak zorunda kalacak.

