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Doktor Demirhan İl Halk Sağlığı Müdürü oldu

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Doktor Demirhan İl Halk Sağlığı Müdürü oldu
Kamuya bağlı ilimizdeki sağlık kurumlarının yöneticileri arasında yer değişiklikleri devam ediyor.

İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Faruk Demirhan Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne atandı. İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Sinan Öztürk de Kartepe Toplum Sağlığı Merkezi’nde hekim olarak görevlendirildi. İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne getirilen Dr. Demirhan, 5 aydan beri Sağlık Müdür Yardımcısı’ydı. 

1967 İZMİT DOĞUMLU

 İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne getirilen Dr. Faruk Demirhan, 1967 İzmit doğumlu. 1985’de İzmit Lisesi’ni bitirdi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 23 yıldan beri kamuda görev yapıyor.

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DR.FARUK DEMİRHAN - Sağlık Müdür Yardımcısı’ydı. Halk Sağlığı Müdürü oldu. Dün yeni görevine başladı.

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DR.SİNAN ÖZTÜRK- İl Halk Sağlık Müdürü Kartepe Toplum Sağlık Merkezi’ne hekim olarak görev yapacak.

 

 

 

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