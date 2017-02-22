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Doktor dinlensin diyor, Mesut oynamak istiyor

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Doktor dinlensin diyor, Mesut oynamak istiyor
Kütahya maçında sakatlanan Mesut ilk iki idmana çıkamadı. Kulüp doktoru bir maç dinlenmesi gerektiğini belirtirken, başarılı futbolcu pazar günü oynamayı çok istiyor.

İLK İKİ İDMANA ÇIKAMADI
Kocaelispor, pazar günü konuk edeceği Karacabey maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Salı günü öğleden sonra ilk çalışmasını yapan Körfez, dünkü antrenmanı ise sabahtan yaptı. Kütahya maçında sakatlanan, diz kapağında oluşan ödem nedeniyle ağrıları olan Mesut, iki idmana da çıkamadı. Kulüp Doktoru Cumhur Kesemenli, yıldız futbolcunun bir maç dinlenmesi yönünde görüş belirtti. Bir gün önceye göre kendisini daha iyi hissettiğini söyleyen Mesut ise, “Perşembeden itibaren idmanlara çıkarım, pazar günü oynamak istiyorum” dedi.

YUSUF İDMANLARA BAŞLADI
Tecrübeli futbolcunun cumartesi gününe kadarki durumu takip edilecek, Karacabey’e karşı oynayıp oynamayacağına buna göre karar verilecek. Isınma ile başlayan çalışma 5’e 2 ile devam etti. Sonrasında bir grup istasyon yaparken, diğer grup dar alanda maç yaptı. Devre arası kampında sakatlanan genç kaleci Yusuf uzun bir tedavisin ardından dün diğer kalecilerle antrenmana çıktı. Genç file bekçisinin 2 haftaya kadar hazır duruma geleceği belirtildi. Başkan Bahri Yavuz ile kulüp müdürü İlker Uzel başından sonuna kadar antrenmanı takip etti.

BAYBURT PROGRAMI AÇIKLANDI
Bu arada Yeşil-Siyahlı ekibin sonraki hafta Bayburt ile oynayacağı maçın yolculuk ve konaklama programı belli oldu. 5 Mart Pazar günü oynanacak maç için kafile Cumartesi günü Pagasus Hava Yolları’na ait 09.50 uçağıyla Erzurum’a gidecek, oradan otobüsle Bayburt’a geçecek. Bayburt merkezde Uygulama Otel’nde konaklayacak olan Yeşil-Siyahlılar maçtan sonra otobüsle Erzurum’a geçip, aynı hava yolu şirketine ait 21.00 uçağıyla geri dönecek.

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