Doktorlar yeni yıla yoğun tempoda girdi

Hastanelerin acil servislerindeki doktorlar sabahın erken saatlerine kadar vatandaşların sağlık sorunlarını gidermek için yoğun tempoda çalıştı.

Acil Servise gelen hastaların sorunları ile tek tek ilgilenen doktorlar vatandaşların sağlık sorunlarını gidermek adına ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiler. Bu durum hastalar tarafından takdirle karşılandı. Kocaeli Devlet Hastanesinde yılbaşı akşamı doktorlar, hemşireler, acil personeli, memurlar, teknisyen olmak üzere yüz personel çalıştı. Doktorlardan Uzm.Dr. Gündüz Ayhan Erener ise, “Bütün Kocaeli halkının yeni yılını kutluyoruz. Bizler buradayız.İnşallah kazasız belasız bir yıl geçer’’ dedi.

Kerim YAVUZ



