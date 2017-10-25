Dökülen sağlık ocağı binası baştan başa yenilendi

Yıllardır bakım görmeyen bina perişan haldeydi. Kandıralı yöneticiler bu haberi dikkate aldılar. Sağlık Ocağı binası baştan başa yenilendi. Halen tadilat son aşamada. Yakında yenilenen sağlık ocağı yeniden hizmete girecek. Bu sağlık ocağından hizmet alan çevre sakinleri teşekkür ediyorlar.