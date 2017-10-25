Dökülen sağlık ocağı binası baştan başa yenilendi
Geçen ağustos ayında gazetemizde “İçi dışı dökülen sağlık ocağı binası” başlıklı haberde Kandıra’nın Deliveli Mahallesi’ndeki sağlık ocağı binasının halini gözler önüne sermiştik.
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Yıllardır bakım görmeyen bina perişan haldeydi. Kandıralı yöneticiler bu haberi dikkate aldılar. Sağlık Ocağı binası baştan başa yenilendi. Halen tadilat son aşamada. Yakında yenilenen sağlık ocağı yeniden hizmete girecek. Bu sağlık ocağından hizmet alan çevre sakinleri teşekkür ediyorlar.
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Etiketler : sağlık ocağı binası, Kandıra, Deliveli Mahallesi
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