  • BIST 90.804
  • Altın 151,181
  • Dolar 3,6649
  • Euro 3,9265
  • Kocaeli 7 °C

Dokunmatik ekranlarla vakit geçiren bebekler daha az uyuyor

»
Dokunmatik ekranlarla vakit geçiren bebekler daha az uyuyor
Bilim adamları, dokunmatik ekranlarla vakit geçiren bebeklerin daha az uyuduğunu tespit etti.

Londra Üniversitesinden bilim adamları, dokunmatik ekranlı telefon ve tablet gibi cihazların 6 ila 36 aylık bebeklerin uyku düzeni üzerindeki etkisini konu alan araştırmada, dokunmatik ekranlı cihazlarla temas eden bebeklerin, ekran başında geçirdikleri her 15 dakika için 1 saat daha az uyuduğunu belirledi.

Araştırma için 715 çocuğun ebeveyniyle görüşen araştırmacılar, 6 ila 11 aylık bebeklerin yüzde 51'inin, 25 ila 36 aylık bebeklerin de yüzde 92'sinin her gün dokunmatik ekranlı cihazlarla vakit geçirdiğini kaydetti.

"Geceleri daha az, gündüzleri daha fazla uyuyorlar"

Dokunmatik ekranlarla vakit geçiren bebeklerin, olmayanlara göre geceleri daha az, gündüzleri daha fazla uyuduğu belirtildi.

Araştırmanın sonuçları "Scientific Reports" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 58 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maden suyu içerken dikkat!14 Nisan 2017 Cuma 23:57
  • Burun kanatları ve dudak üstünüze vazelin sürerseniz...14 Nisan 2017 Cuma 22:43
  • Grip kaynaklı ölümleri önleyebiliriz14 Nisan 2017 Cuma 11:15
  • Sağlık Sokağında vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması13 Nisan 2017 Perşembe 21:05
  • Büyükşehir’den iki hastaneye hipotermi cihazı13 Nisan 2017 Perşembe 15:39
  • Özel Konak, komşuda13 Nisan 2017 Perşembe 09:06
  • Baharın müjdecisi şifa saçıyor12 Nisan 2017 Çarşamba 23:58
  • Zayıflamak isteyen yumurta yesin12 Nisan 2017 Çarşamba 23:22
  • Kahveyi fazla içiyorsanız dikkat!12 Nisan 2017 Çarşamba 22:19
  • Şehir hastanelerinde yeni düzenleme12 Nisan 2017 Çarşamba 22:02
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti