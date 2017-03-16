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Dolan: “Ülkücü taban beni istiyor”

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Dolan: “Ülkücü taban beni istiyor”
MHP Derince İlçe Başkan Adayı Halit Dolan, 19 Mart Pazar günü Derince Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’de yapılan ilçe kongresinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 360 delegenin oy kullanma hakkının olduğu kongrede 35 kişilik yönetim kurulu, 58 il delegesi belirlenecek. Kongrede, görevden alınan Emin Şimşek’in yerine atanan mevcut Başkan Zeki Omurca tekrar aday olacak.

Halit Dolan; dün basın açıklaması yaptı, ülkücü tabanın desteğini aldığını açıkladı. Basın toplantısına daha önce aday olacaklarını açıklayan ancak sonrasında adaylıktan çekilerek Dolan’ı desteklemeye karar veren Coşkun Kaya ve Burhan Kabay, MHP Kocaeli Milletvekili Adayı Rıza Ağdağ, eski ilçe başkanları, eski ve yeni meclis üyeleri, bazı ilçe yönetim kurulu üyeleri ve parti önderleri katıldı.

MHP Derince İlçe Başkan Adayı Dolan 19 Mart Pazar günü yapılacak olan kongrede yeni delege yapılan, mevcut Başkan Zeki Omurca’nın akrabası olan yaklaşık 40 kişinin oy kullanmasının adaletsizlik olduğunu söyledi. 

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Halit Dolan, şunları söyledi:

“Hayat felsefem ve yaşam tarzımı, Ülkücü harekete yakışır ve vakur duruşumuzla Derince’de arkadaşlarımızın gönüllerine taht kurabildiysem ne mutlu bana. Görülüyor ki, Derince’de Ülkücü hareketin tabanı, ismim üzerinde mutabık kalması ve beni onurlandırmaları, doğru yolda olduğumu ve ülkücü camianın gönüllerinde yer aldığımı görmek, ayrı bir heyecan vermiştir. Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli’yi anlayan ve anlatan bir yapının Derince 'de var olması gerektiğini inananlardanım. Şahsım olarak, ülkücü iradeye sonuna kadar güveniyorum. Herkes bilir ki ülkücü irade hakkın yanında durur ve hakkı haykırır”

Ayşegül Kalaycı

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