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Dolandırıcı gelin tutuklandı

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Dolandırıcı gelin tutuklandı
Mahmut Tuncer Show'da 10 aylık evli olan bir çifte düğün yapılıyordu. Canlı yayın sırasında bağlanan üç kişi gelinin dolandırıcı olduğunu söyledi. Gelin tutuklandı.

Mahmut Tuncer Show'da 10 aylık evli olan bir çifte düğün yapılıyordu. Canlı yayında telefonla bağlanan üç kişi 49 yaşındaki Suriye uyruklu ve Türkçe bilmeyen gelinin dolandırıcı olduğunu söyledi.

GEBZE'DEN DE 1 KİŞİYİ DOLANDIRDI

Gebze'den telefonla bağlanan Nazım Konukseven stüdyodaki gelinin kendisini 10 bin lira dolandırdığını iddia etti. Konukseven'den sonra yayına bağlanan Manisalı İbrahim Kutlu gelinin kendisini 20 bin lira dolandırdığını söylerken, Konya'dan arayan Ali Toprak da benzeri şekilde 49 yaşındaki kadının evlilik vaadiyle parasını alıp kayıplara karıştığını söyledi.

GELİN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polise yapılan ihbar sonrası Sabuha Alahmad stüdyoda gözaltına alındı. Şüpheli kadın ilk ifadesinde suçunu itiraf ederek "Suriye'den Gaziantep'e geldim. Çok zor durumda kaldım. Erkekleri dolandırmaya mecburdum. Neredeyse her ilde bir evlilik yaptım. Geçinmek için dolandırdım" dedi. Alahmad tutuklanarak cezaevine gönderildi..

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