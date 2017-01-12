Dolandırıcılara suçüstü!

İzmit ve köylerinde dolaşarak elektrik sayaçlarını değiştirmek bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli, İzmit ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başarılı operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre; İzmit ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gelen ihbar üzerine harekete geçti. İzmit’te ve köylerinde vatandaşların elektrik sayaçlarını değiştirmek bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli, bu yolla haksız kazanç elde etmek istedikleri iddiasıyla A.S ve Ü.B isimli iki şahısı suçüstü yakalayarak gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığında sorguları tamamlanan iki şüpheli A.S ve Ü.B bugün adli merciilere sevk edildi. İki şüphelinin 200 TL para topladıkları öne sürüldü.

Kerim YAVUZ

