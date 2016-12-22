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Dolandırıcıların yeni gözdesi: FETÖ

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Dolandırıcıların yeni gözdesi: FETÖ
Gebze'de cep telefonundan arayıp kendilerini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcıların 'FETÖ soruşturması' yalanına inanıp, 50 bin lira değerindeki altınlarını kaptırdı.

Yeniden arayan dolandırıcılara bankadan çektiği 140 bin TL'yi de götüren kadın, cep telefonun şarjı bitince polis sandığı kişilere ulaşmak için karakola gitti. Kadın burada dolandırıldığını anlarken, harekete geçen polis, 3 şüpheliyi yakaladı.

Gebze'de ismi açıklanmayan bir kadını arayan telefon dolandırıcıları, kendilerini 'polis' olarak tanıttıktan sonra, "Kimlik bilgilerin FETÖ'nün eline geçti. Soruşturma kapsamında hesabındaki para ve altınları bize vermen gerekiyor" dedi. Telefon dolandırıcılarına inanan kadın, Darıca İlçesi İstasyon Caddesi'nde buluştuğu dolandırıcıları 50 bin TL değerindeki altınları verdi. Ertesi gün yeniden kadını arayan dolandırıcılar, kadından hesabındaki paraları da istedi. Kadın bankadaki 140 bin TL'sini çekerken, dolandırıcılar soruşturma kapsamında paranın kendilerine teslim edilmesini istedi. Bu sırada telefonunun şarjı biten kadın, polis olduğunu inandığı kişilere ulaşması için Darıca İstasyon Polis Merkezi'ne gitti.

Polis, kadına dolandırıldığını söyledi. Telefonunu şarja takan kadın, telefon dolandırıcılarını arayarak görüşürken, buluşacakları adresi aldı. Polis, yeniden Darıca İstasyon Caddesi'nde kadınla buluşmaya gelen 17 yaşındaki M.T. ile 14 yaşındaki H.Y.'yi gözaltına aldı. Küçük yaştaki çocukları parayı alması için gönderen İstanbul Pendik'te bulunan 26 yaşındaki S.Ç. de polisin operasyonu ile yakalandı. Adliyeye sevk edilen S.Ç. ve M.T. tutuklanırken, H.Y. ise serbest bırakıldı.

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