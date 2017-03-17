Dolar düşüşe geçti!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararı ve Merkez Bankası'nın geç likidite penceresi faizinde artışa gitmesiyle dolar/TL yönünü aşağı çevirdi.
Dolar, haftanın son işlem gününde 3,61'in altına geriledi. Euro da 3,90'ın altında hareket ediyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararı ve Merkez Bankası'nın geç likidite penceresi faizinde artışa gitmesiyle dolar/TL yönünü aşağı çevirdi.
Dolar, haftanın son işlem gününde 3,61'in altına geriledi. Euro da 3,90'ın altında hareket ediyor.
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