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Dolar güne nasıl başladı?

Dolar güne nasıl başladı?

Dün 3,9009 ile 1 ayın en yüksek seviyesini gören dolar/TL yeni güne 3,87 seviyesinde başladı. Euro ise 4,50'nin altında işlem görüyor.

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Dün güne 3,87 civarında başlayan dolar/TL gün içinde 3,9009 seviyesine kadar yükselip son 1 ayın zirvesini gördükten sonra akşam saatlerinde 3,8760 seviyesine döndü. Dolar/TL bu sabah ise 3,8750 seviyesinde bulunuyor.
Teknik açıdan dolar/TL'de 3,8450 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 3,9100'in de direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

Dün 4,5237 ile tarihi zirvesini gören euro/TL ise 4,4940 seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalar Başbakan Binali Yıldırım'ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile bugün yapacağı görüşmeyi izliyor.

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