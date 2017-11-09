Dolar güne nasıl başladı?
Dün 3,9009 ile 1 ayın en yüksek seviyesini gören dolar/TL yeni güne 3,87 seviyesinde başladı. Euro ise 4,50'nin altında işlem görüyor.
A+A-
Dün güne 3,87 civarında başlayan dolar/TL gün içinde 3,9009 seviyesine kadar yükselip son 1 ayın zirvesini gördükten sonra akşam saatlerinde 3,8760 seviyesine döndü. Dolar/TL bu sabah ise 3,8750 seviyesinde bulunuyor.
Teknik açıdan dolar/TL'de 3,8450 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 3,9100'in de direnç olarak izleneceğini dile getirdi.
Dün 4,5237 ile tarihi zirvesini gören euro/TL ise 4,4940 seviyesinde işlem görüyor.
Piyasalar Başbakan Binali Yıldırım'ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile bugün yapacağı görüşmeyi izliyor.
Bu haber toplam 110 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.