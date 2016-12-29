Dolar güne yatay başladı

Dolar/TL, küresel piyasalardaki sakin seyre paralel güne 3,53 seviyelerinde yatay başladı.

Dolar/TL, küresel piyasalardaki sakin seyre paralel güne 3,53 seviyelerinde yatay başladı.

Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 3,55'e kadar yükselen dolar/TL, bu seviyeyi aşamadı ve günü yüzde 0,48 artışla 3,5387'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay başladı ve saat 10.15 itibarıyla 3,5350'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,50 primle 3,7025 seviyesinden, sterlin/TL ise yüzde 0,20 yükselişle 4,3360'tan işlem görüyor.