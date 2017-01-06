Dolar güne yükselişle başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başladı ve 3,62 seviyelerinde dengelendi.

Dolar/TL, dün gün içinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,6396'ya kadar yükseldikten sonra, gelen kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri vererek günü yüzde 0,56 primle 3,5924'ten tamamladı.

Bugüne dolar endeksindeki yükselişe paralel artışla başlayan dolar/TL, 3,6251 seviyesine kadar yükseldi. Dolar/TL saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,85 yükselişle 3,6226'dan alıcı bulurken, avro/TL yüzde 0,61 artışla 3,8330 seviyesinden, sterlin/TL ise yüzde 0,58 primle 4,4860'tan işlem görüyor.