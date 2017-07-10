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Dolar haftaya nasıl başladı?

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Dolar haftaya nasıl başladı?
Geçtiğimiz haftayı 3,62 seviyesinden kapatan dolar/TL bu sabah bankalararası piyasada 3,60'ın üzerinde seyrediyor.

Mayıs ve haziran aylarını 3,50 TL civarında dalgalanarak geçiren dolar/TL paritesi, geçen hafta 3,64’e kadar çıktı.

AB ile ilişkileri, jeopolitik gelişmeleri ve küresel piyasaları takip eden kur ve faizde hafta boyunca yaşanan sert yükselişi ABD’de tarım dışı istihdam verisi hafifletti. Yine de haftalık bazda bakıldığında dolardaki prim yüzde 3 civarında oluştu.

Uzmanlar dolar endeksinde güçlenmenin devam etmesi halinde dolar/TL’de 3.65 eşiğinin geçilmesinin mümkün olduğunu ancak ABD’de son tarım dışı istihdam verisinde saatlik ücret artışının beklentilerden daha düşük kalmasının dolar/TL’nin 3,60- 3,65 aralığında kalmasını sağlayabileceğini belirtiyor.

Dolar/TL bu sabah bankalararası piyasada 3,60'ın üzerinde, haftayı 4,1290 seviyesinden kapatan euro ise 4,11'in üzerinde işlem görüyor.

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