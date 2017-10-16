Dolar haftaya nasıl başladı?
Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen dolar kuru, yeni haftaya 3.64 TL seviyelerinden başladı. Dolar, geçtiğimiz hafta ABD ile yaşanan vize gerginliği nedeniyle 3.80 TL'li seviyelere kadar yükselmişti.
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ABD ile yaşanan vize krizinin belirleyici olduğu dolar/TL kuru, yeni haftaya 3.64 TL'li seviyelerden başladı. Dolar, saat 09.00 itibariyle önceki kapanışına göre yüzde 0.24 artışla 3.64 TL'den el değiştirdi.
Euro/TL ise 4.30 TL seviyesinde bulunuyor.
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