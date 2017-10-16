Dolar haftaya nasıl başladı?

ABD ile yaşanan vize krizinin belirleyici olduğu dolar/TL kuru, yeni haftaya 3.64 TL'li seviyelerden başladı. Dolar, saat 09.00 itibariyle önceki kapanışına göre yüzde 0.24 artışla 3.64 TL'den el değiştirdi.

Euro/TL ise 4.30 TL seviyesinde bulunuyor.