Dolar ne kadar?

Güney Afrika Maliye Bakanı Pravin Gordhan'ı görevden alınması ardından gelişmekte olan para birimleri üzerindeki baskı artıyor.
Dolar/TL bankalararası piyasalarda 3,64-3,65 bandında hareket ediyor. Euro 3,89 civarında işlem görüyor.
Güney Afrika Maliye Bakanı Pravin Gordhan'ı görevden alınması ardından gelişmekte olan para birimleri üzerindeki baskı artıyor.
Dolar/TL bankalararası piyasalarda 3,64-3,65 bandında hareket ediyor. Euro 3,89 civarında işlem görüyor.
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