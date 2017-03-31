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Dolar ne kadar?

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Dolar ne kadar?
Haftanın son işlem gününde dolar/Tl 3,64'ün üzerinde seyrediyor.

Güney Afrika Maliye Bakanı Pravin Gordhan'ı görevden alınması ardından gelişmekte olan para birimleri üzerindeki baskı artıyor.

Dolar/TL bankalararası piyasalarda 3,64-3,65 bandında hareket ediyor. Euro 3,89 civarında işlem görüyor.

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