Dolar ve Euro güne nasıl başladı?

Dolarda küresel değerlenme, ABD ile olan diplomatik gerilimin kısa vadede çözüme ulaşamayabileceği endişesi ve jeopolitik risklere ilişkin endişeler TL üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.

Dün 3,8880'e tırmanan dolar/TL bu sabah 3,8750 seviyesinde hareket ediyor.

Euro/dolar 1,16'nın üzerindeki seyrini sürdürürken, içeride euro/TL dün 4,5358 ile tüm zamanların rekorunu kırdıktan sonra yeni güne 4,5240 seviyesinde başladı.