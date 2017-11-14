Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Dolarda küresel değer kazancı gelişmekte olan ülke para birimlerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Dün hızlı yükselen ve 3,89'e yaklaşan dolar yeni günde 3,87'de. Euro/TL ise dünkü rekorunun ardından 4,52 seviyesinde izleniyor.
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Dolarda küresel değerlenme, ABD ile olan diplomatik gerilimin kısa vadede çözüme ulaşamayabileceği endişesi ve jeopolitik risklere ilişkin endişeler TL üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.
Dün 3,8880'e tırmanan dolar/TL bu sabah 3,8750 seviyesinde hareket ediyor.
Euro/dolar 1,16'nın üzerindeki seyrini sürdürürken, içeride euro/TL dün 4,5358 ile tüm zamanların rekorunu kırdıktan sonra yeni güne 4,5240 seviyesinde başladı.
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