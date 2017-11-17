Dolar ve euroda son rakamlar

ABD'deki 2016 başkanlık seçimlerine Rus müdahalesini soruşturan yetkililerin Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyasını içerdiği belgelerden dolayı mahkemeye çağırdığı yönündeki Wall Street Journal haberi dün dolara değer kaybettirdi.

Dolar/TL iç piyasada 3,8505 seviyesine kadar geriledikten sonra yeni güne 3,8620 seviyesinden başladı.

Analistler, teknik anlamda 3,83-3,89 bandına sıkışan kurda 3,89'u üst bant olarak kırılma noktası olmaya devam ettiğini, kurda aşağıdaki önemli desteğin de 3,83'te bulunduğunu ve 3,89 üzeri risk teşkil etmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Haftaya TL karşısında 4,50 civarında başlayan ve 3 gün üst üste rekor kırarak tarihi zirveyi 4,6128 çıkaran euro bugün de dün olduğu gibi bir miktar soluklanma yaşanıyor. Euro/TL bu sabah 4,5540'ta...

Euro/dolar paritesi 1,1750'den 1,820 seviyelerine çıktı.