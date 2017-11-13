Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

ABD vergi yasa tasarısı döviz piyasalarının odağında yer almaya devam ediyor. Dolar ABD Hazine tahvil faizlerindeki yükseliş ve sterlindeki değer kaybına paralel olarak yükseldi. Euro/dolar ise 1,1678 ile 1 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Cuma günü 3,84 - 3,88 bandında hareket eden dolar/TL yeni haftaya da 3,8580 seviyelerinden başladı.

Euro/TL de 4,4980 seviyesinde izleniyor.