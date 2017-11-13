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Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

ABD'nin vergi indirimlerine ilişkin yasa tasarı üzerindeki belirsizlikler küresel piyasalarda etkili oluyor. İç piyasada ise sakin seyir hakim. Dolar/TL 3,85, euro/TL ise 4,49 seviyelerinde işlem görüyor.

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ABD vergi yasa tasarısı döviz piyasalarının odağında yer almaya devam ediyor. Dolar ABD Hazine tahvil faizlerindeki yükseliş ve sterlindeki değer kaybına paralel olarak yükseldi. Euro/dolar ise 1,1678 ile 1 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Cuma günü 3,84 - 3,88 bandında hareket eden dolar/TL yeni haftaya da 3,8580 seviyelerinden başladı.
Euro/TL de 4,4980 seviyesinde izleniyor.

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