Dolarda hareketli saatler

Referandumun resmi olmayan sonuçlarının erken seçim ihtimalini ortadan kaldırmasının ardından dün ilk etapta gerileyen dolar/TL günün kalanında yukarı yönlü dalgalanırken, kurda akşam saatlerinde hızlı bir yükseliş yaşandı.
Dün saat 18.40'ta 3.6640 TL seviyesinde olan dolar/TL akşam saatlerinde 3.7150 seviyesine kadar yükseldi. Dolar/TL bu sabah ise güne 3.71 TL seviyesinde başlamasının ardından 3.6950 TL seviyelerinde dengelendi. Euro/TL ise sabah saatlerinde 3.9331 seviyelerinde bulunuyor.
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