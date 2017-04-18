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Dolarda hareketli saatler

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Dolarda hareketli saatler
Dün akşam saatlerinde hızlı bir hareketle 3.70 TL seviyesinin üzerine çıkan dolar bu sabah 3.71 TL'den açıldı, sonrasında yönünü aşağı çevirdi.

Referandumun resmi olmayan sonuçlarının erken seçim ihtimalini ortadan kaldırmasının ardından dün ilk etapta gerileyen dolar/TL günün kalanında yukarı yönlü dalgalanırken, kurda akşam saatlerinde hızlı bir yükseliş yaşandı.

Dün saat 18.40'ta 3.6640 TL seviyesinde olan dolar/TL akşam saatlerinde 3.7150 seviyesine kadar yükseldi. Dolar/TL bu sabah ise güne 3.71 TL seviyesinde başlamasının ardından 3.6950 TL seviyelerinde dengelendi. Euro/TL ise sabah saatlerinde 3.9331 seviyelerinde bulunuyor.

 

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