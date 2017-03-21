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Doların düşüşü devam ediyor

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Doların düşüşü devam ediyor
Dolar/TL, bugün 27 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesi olan 3,5930'u gördü.

Küresel piyasalarda diğer para birimleri karşısında değer kaybeden dolar, TL karşısındaki düşüşünü de sürdürüyor. Dün yüzde 0,57 azalışla günü 3,6159'dan tamamlayan dolar/TL, bugün 27 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesi olan 3,5930'u gördü.

Dolar/TL saat 16.30 itibarıyla yüzde 0,6 azalışla 3,5960 seviyelerinde dengelenirken, avro/TL yatay seyirle 3,8850, sterlin/TL ise yüzde 0,2 artışla 4,4810'dan işlem görüyor.

Dolar/TL'nin 3,60'ın altında kalıcı olması durumunda yeni hedefinin 3,55 seviyeleri olacağını dile getiren analistler, hafta boyunca Fed üyelerinin açıklamalarının, kurların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

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