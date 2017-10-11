Dolarlar, pasaportlar, gazeteler...

Derince Gümrük Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan bir liman içerisinde ev eşyası olduğu beyan edilen bir konteyner getirildi. Konteynerin gideceği adres olarak ise Amerika gösterildi. İşlemler devam ederken, konteynerdeki eşyaların sahibi S. H. A'nın vekili M.Y Derince Gümrük Müdürlüğüne bir dilekçe verdi ve şahsın eşyasını yurtdışı ikametgahına göndermekten vazgeçtiğini ve konteynerin kendilerine teslimini istedi. Bu talep üzerine durumdan şüphelenen gümrük muhafaza ekipleri konteynerin mührünü açınca konteynerde koliler ile karşılaştı. Rastgele açılan bir koliden ise M.F.E isimli bir kişinin fotoğrafı, üzerlerinde FEM dershanesi ve Fatih Koleji ibareleri bulunan broşürler ile yine M.F.E'nin haber yapıldığı eski tarihli Zaman, Taraf ve Bugün gazeteleri çıktı.

Konu ile ilgili olarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı bilgilendirildikten sonra alınan talimatla Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Derince Gümrük Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

NELER ÇIKTI NELER

Konteynerde yapılan aramada, M. F. E, S. H. A.ve muhtelif kişilere ait kimlik, pasaport, alışveriş kartları, 2 adet E serili, 1 adet B serili, bir Amerikan Doları, Üzerlerinde Asian Holdings, United Smart İndüstriyal Limited, Sunsmart Corporation Limited Report And Financial Statements firmalarına ait ibareler yer alan çok sayıda klasör, Samanyolu logolu Fethullah GÜLEN isimli vcd, muhtelif çok sayıda belge, cd, hard disk, kartvizit, Asya Card ekstreleri, fotoğraflar, olmak üzere toplamda 110 kalem suç unsuru olduğu değerlendirilen materyal tespit edilerek muhafaza altına alındı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak konteynerdeki eşyaların sahibi S. H. A’nın vekili olan M.Y gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ediyor.

Kerim YAVUZ

