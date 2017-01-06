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Dolphin AVM’de müdür değişikliği

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Dolphin AVM’de müdür değişikliği
İzmit’teki Dolphin AVM’de yaklaşık 5.5 yıldır İdari işler ve Operasyon Müdürü olarak görev yapan Emre Tezcan yeni yıl ile birlikte Dolphin AVM’nin yeni müdürü oldu.

2015 yılında Erdem Holding’den, Ankaralı Anka A.Ş.’ye geçişi sağlanan Dolphin AVM’de yeni yıl ile birlikte yeni değişiklikler yaşandı. Körfez Mahallesi Berk Sokak No:1 adresinde AVM iş merkezi, otopark ve bürolarla birlikte 6 kat üzerine 20 bin metrekare alan üzerinde 2004 yılından bu yana hizmet veren Dolphin AVM’nin yeni müdürü İzmitli Emre Tezcan oldu.

GÜVENLİK ARTTIRILDI

Dophin AVM’nin 2 yıl önce gerçekleşen el değişikliğinden sonra AVM müdürlüğüne Anka A.Ş adına İzmir’deki Kids Mall AVM’nin müdürlüğünü üslenen Tayfun Şen getirilmişti. İlimizde yaklaşık 2 yıl görev yapan Şen, eski görevine dönüş yaparken, yerine Dolphin AVM bünyesinde İdari İşler Müdürü ve son 2 yıldır Operasyon Müdürü olarak görev yapan Emre Tezcan getirildi.

1985 İzmit doğumlu, işletme mezunu, evli olan Emre Tezcan, “ Önceliğimiz güvenli ortamda halkımıza kaliteli, huzurlu bir alış veriş ortamı sağlamak. Bu anlamda güvenliğimizi üst seviyelere çıkardık.” dedi. Tezcan, yeni yılda Dolphin’de yeni bir oluşum yaratılacağını ve yeni markalarla Kocaeli halkına en iyi hizmet sunulacağını belirtti; “Özellikle kendi alanında bay ve bayan ulusal markaları Dolphin AVM bünyesinde katacağız. Öte yandan geçtiğimiz yıl AVM bünyesinde iç ve dış konseptine 6 milyon TL’lik bir yatırım yaptık.  Yeni yılda yeni yatırımlarımızda halkamıza sürpriz olsun.” diye konuştu.

Şennur YILDIZ

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