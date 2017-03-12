Dolu dolu bir mart ayı

Ülkemizde anmaların olduğu, kutlamaların yapıldığı önemli gün ve haftalar hayli fazla. En yoğun yaşananı da mart ayı.

Hatırlatmak isterim. İçinde bulunduğumuz bu ay 1 Mart Üsküdar Faciası’nın anmasıyla başladı.Çoğunluğu öğrenciden oluşan 600'e yakın yolcusuyla İzmit İskelesi'nden hareket eden Üsküdar Vapuru bir daha geri dönmedi. Yüzlerce kişi yaşamını kaybetti. Bu facia, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’nin en ölümcül sivil deniz kazası olarak tarihe geçti. 1 Mart 1958'den bu yana her yıl anma yapılır. Geçtiğimiz 1 Mart'ta da yapıldı. Üsküdar Faciası şehitleri saygıyla, rahmetle anıldı.

Mart ayının ikinci haftasına 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamaları damgasını vurdu. Kadınlar Günü tüm dünyada ve ülkemizde olduğu gibi ilimizde de yoğun etkinliklerle kutlandı. Bilindiği üzere ülkemizde özellikle son yıllarda kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri en çok konuşulan, tartışılan konuların başında, Kadınlar, en yakınlarındaki kişilerden, eşlerinden, sevgililerinden, babalarından, erkek kardeşlerinden şiddet görüyor, hatta öldürülüyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bu yıl da kutlandı, kadınlar seslerini duyurmaya çalıştı. Ancak benzer olaylar maalesef yine yaşandı. Bu şiddetlerin bitmesi en büyük arzumuz. Kadına yönelik şiddetin, kadın cinayetlerinin azalması, önlenmesi konusunda en büyük görev ve sorumluluğun yine biz kadınlara düştüğüne inanıyorum.

Evet mart ayı daha bitmedi. Bugün 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü. Okullarda yıllardır olduğu gibi ezbere en iyi İstiklal Marşı Okuma yarışmaları yapılacak. Türk Milleti, M.Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulünü kutlayacak. Önümüzdeki hafta 14 Mart Tıp Bayramı, 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamaları var. 21 Mart Nevruz Bayramı geliyor, 22 Mart Dünya Su Günü . 24 Mart da Tiyatrolar Günü. Yani mart ayında birbirini kovalayan haftalar bizi bekliyor. Emin olun ilimizde gerek okullarda gerekse kurum ve kuruluşlarda bu haftaların hakkı veriliyor. Gazetemizin sayfalarında da bu etkinlikler geniş yer buluyor. Tıpkı bugün Çınar Pazar'da olduğu gibi.

Mutlu haberlerde buluşmak üzere, iyi haftalar.