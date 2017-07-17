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Domates farelerde cilt kanseri riskini yarı yarıya azalttı

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Domates farelerde cilt kanseri riskini yarı yarıya azalttı
Her gün domates yedirilen erkek farelerde cilt kanseri hücrelerinin gelişiminin yarı yarıya azaldığı gözlendi.

Science Daily'nin haberine göre, Ohio Üniversitesinin yürüttüğü araştırma çerçevesinde, 35 hafta boyunca domates tozuyla beslenen erkek fareler, tozla beslenmeyen hemcinsleriyle ultraviyole ışığa maruz bırakıldı.

Sonuçları "Scientific Reports" dergisinde yayımlanan araştırmada, domates tozuyla beslenen farelerde cilt kanserine yol açan tümörlerin gelişiminin diğerlerinden yüzde 50 daha az olduğu ortaya çıktı.

Araştırmacı Jessica Cooperstone, domatese rengini veren karotenoidlerin, cildi ultraviyole ışınlarından koruyor olabileceğini söyledi.

Öte yandan aynı deneyin yapıldığı dişi farelerde benzer bir gelişme görülmedi.

Bir diğer araştırmacı Tatiana Oberyszyn, çalışmanın, farklı önleyici stratejiler keşfedilmeye çalışılırken cinsiyetin göz önünde bulundurulması gerektiğini gözler önüne serdiğini belirterek, "Erkeklerde işe yarayan şey kadınlarda her zaman işe yaramayabilir ya da tam tersi olabilir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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