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Donanma Komutanı yaşlıları ziyaret etti

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Donanma Komutanı yaşlıları ziyaret etti
Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, Donanma personeliyle birlikte huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, subay, astsubay ve aileleri, Yaşlılar Haftası nedeniyle Gölcük Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret ederek onlara çiçek ve Donanma Komutanlığı hatıra objeleri hediye etti.

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Huzurevini ziyaret ettiği için mutluluk duyduğunu söyleyen Oramiral Veysel Kösele, “Personelim yaşlılarla sohbet ettiler ve bakıyorum herkesin yüzü gülüyor. Kendilerine bu anlamlı günde bir kez daha günlerini huzurlu, mutlu geçirmelerini diliyorum" dedi.

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Ziyaretten dolayı memnuniyetini belirten Huzurevi Müdürü Ayşegül Demirci ise, "Bu güzel ziyaretten dolayı hem yaşlılarımızı, hem de bizleri sevindirdiniz. Sizlere ve personelinize teşekkür ediyorum"diye konuştu. 

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