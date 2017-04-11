  • BIST 91.287
  • Altın 150,444
  • Dolar 3,7240
  • Euro 3,9503
  • Kocaeli 14 °C

Donanma Komutanlığı kapılarını polis teşkilatına açtı

»
Donanma Komutanlığı kapılarını polis teşkilatına açtı
Donanma Komutanlığı tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172. yıl dönümünü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan polisler, denizaltı, hücumbot ve fırkateynleri gezdi.

Gölcük Deniz Ana Üssü Denizaltı Filosu Komutanlığına gelen emniyet mensuplarını, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Bülent Turan karşıladı.

Ziyaretçiler, Deniz Binbaşı Göksel Ercenik komutasındaki TCG Anafartalar denizaltısı ile Deniz Kurmay Yarbay Murat Bozdağ komutasındaki TCG Preveze denizaltısını gezdi.

Daha sonra Deniz Harp Silah ve Araçları Müzesine geçen polislere, Müze Müdürü Öğretmen Binbaşı Ferdi Uyanıker tarafından sergilenen araç ve silahlarla ilgili bilgi verildi.

Poyraz Limanına geçen polisler burada Harp Filosu Komutanı Tümamiral İskender Yıldırım, 3'üncü Muhrip Filotillası Komodoru Deniz Kurmay Albay Hasan Özyurt tarafından karşılandı.

Emniyet mensupları burada Deniz Yarbay Levent Barbak komutasındaki TCG Fatih, Deniz Kurmay Yarbay Ayhan Akdoğan komutasındaki TCG Kemalreis ve Deniz Binbaşı Murat Dincel komutasındaki TCG Göksu fırkateynleri ile Deniz Binbaşı Sezgin Beşli komutasındaki TCG Zıpkın hücumbotunu gezdi.

Polisler, TCG Göksu fırkateyninde Harp Filosu Komutanı Tümamiral Yıldırım ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe katıldı.

Yemek sonunda TCG Göksu fırkateyni helikopter platformunda fotoğraf çekimiyle etkinlik sona erdi.

Bu haber toplam 36 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 172 yıllık haklı gurur11 Nisan 2017 Salı 10:50
  • Belsa'da depresyon semineri11 Nisan 2017 Salı 10:43
  • 15 Temmuz’u işaret diliyle anlattılar11 Nisan 2017 Salı 10:24
  • Karaosmanoğlu, Taksici esnafıyla buluştu11 Nisan 2017 Salı 10:20
  • ROMATEM Özel Adım’ı ağırladı11 Nisan 2017 Salı 09:00
  • Toyota Kaya'nın Nisan kampanyasında her bütçeye uygun fırsatlar11 Nisan 2017 Salı 09:00
  • Sıcaklık yükseliyor! İşte Kocaeli'nin 5 günlük hava durumu11 Nisan 2017 Salı 09:00
  • Polis eşine sürpriz kutlama10 Nisan 2017 Pazartesi 22:01
  • Bir somundan bakın ne yaptı?10 Nisan 2017 Pazartesi 21:37
  • Bodrum'a davetliyiz10 Nisan 2017 Pazartesi 19:50
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti