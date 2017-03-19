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Donanma Komutanlığında “Çanakkale” programı

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Donanma Komutanlığında “Çanakkale” programı
Gölcük'te 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102. yıldönümü nedeniyle bir program düzenlendi. 

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Gölcük Garnizon Komutanlığı Konferans Salonu’nda program düzenlendi. Törene Donanma Komutanı Veysel Kösele, Kaymakam Mustafa Altıntaş’ın yanı sıra çok sayıda protokol üyesi, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Çanakkale Deniz Zaferi’ni anlatan bir sunum gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında ayrıca Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları ile Donanma Komutanlığı Bandosu sahne aldı. Çanakkale türküleri ve şiirlerini seslendiren sanatçılar ve bando, konser sonunda ayakta alkışlandı.

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“Çanakkale Deniz Savaşları ve Her Yönüyle Atatürk” adlı konferansa ise konuşmacı olarak katılan Araştırmacı-Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı, “Bu ülke dokusunu, kokusunu ve nefesini alabilmemiz için canlarını vermiş olan aziz şehitler ve gazilerimiz en yüksek rütbede” dedi. Çanakkale Zaferi’nin bir savaş zaferi olmasının yanında çok farklı duyguların da zaferi olarak tarihe geçtiğini vurgulayan Kalıpçı, “Aslında Çanakkale bir tarih arşividir, bir tarih laboratuvarıdır, bir tarih kütüphanesidir. Özellikle duyguların ilkinin gerçekleştiği bir savaş olarak dünya tarihine geçmiştir. İlk defa dünyada deniz ve kara harekatının birlikte gerçekleştiği bir savaş olmuştur” diye konuştu. 

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Garnizon Sinema Salonu’nda düzenlenen “Gemi Maketi” ve “Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ile ilgili belgesel, resim ve objeler sergisi ise etkinliğe katılanların ilgi odağı oldu. Etkinlik kapsamında Gökova Donanma gemisinde yangın söndürme tatbikatı, posta çantası alıp-verme ve helikopterin gemiye iniş ve kalkış yapması katılımcılar tarafından beğeni ile izlendi.

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