Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin "darbe" iddianamesi kabul edildi

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 92 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

İddianamede, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 92 sanığın birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6'şar aydan 36 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 57'si tutuklu, 13'ü firari 92 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün darbe girişi sırasında Donanma Komutanlığı ve bağlı birimlerdeki eylemlere ilişkin hazırladığı 852 sayfalık iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

Mahkemece kabul edilen iddianamede, darbe girişimi sırasında Yavuz Fırkateyni'nde alıkonulan Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele ile darbeci askerler tarafından gözaltına alınarak İstanbul'a gönderilen Harp Filosu Komutanı Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım ve Donanma Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Yalçın Payal "müşteki" sıfatıyla yer alıyor.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "1" numaralı şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem'in de aralarında bulunduğu 92 şüpheli yer alıyor.

İddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurma veya yönetme" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Şüpheli askerlerle irtibatlı olan, onları darbe toplantılarına götüren ve kaçtıkları dönemde saklayan, Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18'i sivil, 1'i asker öğretmen olmak üzere toplam 19 şüphelinin ağırlaştırılmış müebbet ile 19'ar yıldan 36 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

İddianamede, Donanma Komutanlığı'nda darbe girişimini yönettiği belirtilen tutuklu sanıklar Hakan Üstem, Hayrettin İmren, Ömer Faruk Harmancık, Nazmi Ekici, Süleyman Yarayan, Tezcan Kızılelma, Gürel Kaynak, Muharrem Aslan ve Murat Erdem ile firari sanık Ayhan Bay'ın ağırlaştırılmış müebbet ile 19'ar yıldan 36 yıl 6'şar, diğer sanıkların ise ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6'şar aydan 29'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'nda yaşanan olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" tarafından hazırlanan sıkı yönetim direktifinde Tümamiral Sinan Azmi Tosun'un, Kocaeli Sıkı Yönetim Komutanı ve aynı zamanda Donanma Komutanı olarak görevlendirildiğinin belirlendiği belirtildi.

Toplam 857 sayfalık iddianamenin ilk bölümünde FETÖ/PDY terör örgütüyle ilgili genel ve örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına ilişkin bilgilere yer verildi.

ÇARPICI DETAYLAR

İddianamenin, "Kocaeli'de Gerçekleşen Olaylar ve Yapılan Tespitler" başlıklı üçüncü bölümünde, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kocaeli'de gerçekleşen eylemler, "Gölcük Donanma Komutanlığı, Cengiz Topel Deniz Hava Üs Komutanlığı, Seymen Tanktabur Görev Komutanlığı ve Kandıra 1. Motorize Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı'ndaki olaylar" ile "Gebze'deki Turkcell Veri Merkezi'nin zaptedilmesi" ve "Donanma Komutanlığı askeri hakim savcılarının sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilmesi" başlıkları altında değerlendirildi.

İddianamede, "darbeci" amiraller eski Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay ve eski Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici tarafından darbe girişimi öncesi eski İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık ile İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen darbe toplantılarında alınan kararların, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Hakan Üstem'in de katılımıyla Kocaeli'de uygulanmasıyla ilgili tespitler aktarıldı.

Bu kapsamda Gölcük Donanma Komutanlığı'nda Harp Filo Komutanı olarak görev yapan Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım ile Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Yalçın Payal'ın zor kullanılarak gözaltına alınıp İstanbul'un Maltepe ilçesine gönderildiğinin belirlendiği kaydedildi.

Gölcük Donanma Komutanlığı içinde görevli tüm rütbeliler ile rütbesiz erlerin savaş durumuna geçirildiğine dikkati çekilen iddianamede, birlik önünde toplanan vatandaşlar ile emniyet görevlilerinin, darbe girişimini engellemek amacıyla yapacakları müdahaleyi "kırmak" için, komutanlığın önündeki giriş kapılarına silahlı askerlerin dikildiği, kapılara tel örgü çekildiği, Hayrettin İmren'in havaya ateş ettiği, komutasındaki askerlere de talimat vererek, havaya ateş ettirdiği ifade edildi.

İddianamede, Merkez Komutanlığı Koruma Birlik Komutanı Albay Uğur Çelikten, Yüzbaşı Gökhan Cingi ve er Semih Ökaya'nın usulsüz gözaltına alınıp, merkez komutanlığında hapsedildiği anlatıldı.

"Mahrem abiler" darbecilerin saklanmasına yardım etmiş

Gölcük Donanma Komutanlığı'ndaki limanda bulunan savaş gemilerinin seyre çıkartıldığı, gemilerden TCG Kemal Reis Fırkateyni'ne İstanbul Moda açıklarında caydırıcılık için top atışı yaptırıldığının belirlendiği bildirilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Donanma Komutanı Veysel Kösele, Hücum Bot Filotillası Komodor Albay Levent Kerim Uça, Koruma Astsubayı Ebubekir Öztürk ve Emir Astsubayı Yalçın Gül'ün TCG Yavuz Fırkateyni'nde yasa dışı olarak hürriyetlerinin kısıtlandığı belirlenmiştir. Darbeci amirallerin gerek darbe girişimi öncesinde ve gerekse darbe girişiminin başarısız olması sonrası Kocaeli ve İstanbul'da saklanmalarında FETÖ/PDY terör örgütünün mahrem abileri olan sivil şüpheliler ile irtibat kurdukları belirlenmiştir. Soruşturmalar sırasında özellikle şüpheli Tuğamiral Hayrettin İmren'in kendisine ve diğer amirallere mahrem abilik yapan kişiler, orduda FETÖ/PDY yapılanması ve Yurtta Sulh Konseyi üyesi olduğu belirlenen İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı Ömer Faruk Harmancık'ın ve Sahil Güvenlik Komutanı Hakan Üstem'in darbe girişiminin Kocaeli kısmı ile irtibatları konusunda birçok ayrıntı anlattığı tespit edilmiştir."

Darbe gecesi Genelkurmay Başkanlığı'ndan "gizli dereceli" tüm bakanlıklara hitaben "sıkıyönetim direktifi" konulu mesajın gönderildiği anlatılan iddianamede, sıkıyönetim komutanlıkları listesi, sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listesi ile Ankara ve İstanbul'un asayiş ve takviye planlarının da ek olarak konulduğuna dikkati çekildi.

Kocaeli'nin sözde sıkıyönetim görevlendirilmesi