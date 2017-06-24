Donanmadaki darbe planını böyle yapmışlar

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'nda yaşanan olaylara ilişkin hazırlanan ve Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 857 sayfalık iddianame kabul edildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Donanma Komutanlığı'nda yaşanan olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, tutuklu eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren'in, örgüt ile irtibatı, o gece yaşananlar ve teslim olma sürecine ilişkin ayrıntılı anlatımlarına yer verildi.

"16 Temmuz 03.30'da darbe yapılacak"

İmren, 10 Temmuz 2016'da öğretmenlik yaptığını bildiği "Mert" kod adlı kişinin kendisine Viber isimli haberleşme programından gönderdiği mesajda, çok önemli bir konu için 11 Temmuz'da İstanbul'a gitmeleri gerektiğini yazdığını, bunun üzerine 11 Temmuz'da saat 19.00 sıralarında İzmit Perşembe Pazarı'nda buluştuklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Yolda giderken ben Mert'e ne için gittiğimizi sordum. Kendisi çok önemli olduğunu ￼fakat mahiyetini bilmediğini söyledi. Ben de konunun ne olduğunu tahmin edemedim. İstanbul Ümraniye'de bir eve geldik. Evde kimse yoktu. Biz içeriye girdikten sonra bir odaya oturduk ve beklemeye başladık. Yolda trafik de kalabalıktı. Bu nedenle saat 24.00 civarına yaklaşıyordu. İzmit'ten çıkarken telefonlarımızın pillerini Mert'in teklifi ile çıkartmıştık. Ben '10 dakika daha beklerim yoksa kimse gelmezse gidelim.' dedim. Telefonlarımız kapalı olduğu için amirimden gelecek bir habere karşı cevap veremeyecektim ve bu nedenle tedirgindim. O sırada yanımıza eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık geldi. Kendisini daha önceden tanıyorum. Ben bu şahsın da cemaatçi olduğunu biliyordum. Kendisi benden devre olarak küçük olduğu için bana, 'Efendim, cuma günü planlı bir harekatımız olacak. Sizi görev vermek için buraya çağırdık.' dedi. Ben de 'Nasıl bir görev?' diye sordum. Bana, cuma günü, yani 15 Temmuz gününü 16 Temmuz'a bağlayan sabaha karşı saat 03.30'da darbe yapılacağını, sıkıyönetim ilan edileceğini söyledi. Ben de kendisine, 'Peki, Genelkurmay Başkanı da dahil mi, emir komuta zinciri içerisinde mi yapılacak?' diye sordum. O da bana 'Tabii içinde olacak.' dedi. Bana 16 Temmuz Cumartesi günü Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele'nin Fenerbahçe Orduevi'nde oğlunun düğünü olacağını, düğün için cuma akşamı Genelkurmay Başkanı dahil olmak üzere bütün kuvvet komutanlarının Fenerbahçe Orduevi'nde olacaklarını, gece Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının odasına, orduevi müdürünün yardımı ile zorla girileceğini, kendilerinin ikna edileceğini söyledi. Bu arada ben kendisine 'Ya ikna olmazlarsa?' diye sordum. Bana, 'Merak etmeyin, olacaklar.' dedi. Ben yine kendisine 'Ama olmazlarsa?' dediğimde kinayeli bir şekilde, 'Kendileri bilirler.' dedi. Sonra, 'Ben bir SAT subayını yanınıza vereceğim. O görevinizi koordine edecek.' dedi ve kapıdan çıktı. O çıktıktan hemen sonra SAT komandosu geldi. O anda kapı açıldığında 2 sivil şahıs gördüm. Evdeki diğer odalardan da konuşma seslerinin geldiğini duydum. Bu iki sivil şahısla bir göz temasım oldu. Bu şahısları daha önce ve sonra hiç görmedim. Daha sonra SAT subayı diye isim verilmeden tanıştırılan şahıs bana 15 Temmuz günü 2-3 özel araçla 6-9 kişinin geleceğini, tamamının SAT'çı olacağını ve Gölcük Donanma Komutanlığı'nda bulunan 3 amirali, yani Harp Filosu Komutanı Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım, Denizaltı Filo Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül ve Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Yalçın Payal'ın alınarak, Maltepe Askeri Cezaevi'ne götürüleceğini söyledi. Bu konuyu özet olarak Ömer Faruk Harmancık da söylemişti."

Görevinin SAT'ların üsse gelişlerinde bir problem yaşandığında yardımcı olmak olduğunu aktaran İmren, bu konu kendisine söylendiğinde bunun "cemaatin" bir organizasyonu olduğunu, şüphe götürmeden emir komuta zinciri içerisinde de olduğunu değerlendirdiğini kaydetti.

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