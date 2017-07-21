Dondurma almaya giderken yaralandılar

Darıca İlçesi'nde el ele tutuşarak dondurma almak için yolun karşısına geçmeye çalışan 3 çocuğa hafif ticari araç çarptı. Yaralanan 3 çocuk tedavi altına alındı.

Kaza dün akşam saatlerinde, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde meydana geldi. 22 yaşındaki Kadir Yılmaz idaresindeki 34 UA 1421 plakalı hafif ticari araç dondurma almak için yolun karşısına geçmek isteyen el ele tutuşan 6 yaşındaki Rukiye Bilanik, 4 yaşındaki kardeşi Ecenur Bilanik ile dayısının kızları olan 8 yaşındaki Merve Kabak'a çarptı. Kadir Yılmaz hemen 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan 3 çocuğa ilk müdahalede bulundu. Yaralanan 3 çocuk Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Merve Kabak ve Ecenur Bilanik yapılan ilk tedavinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 3 çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kazanın ardından tepki göreceğini düşünerek olay yerinden ayrılan Kadir Yılmaz polis merkezine giderek kaza yaptığını söyledi. Kadir Yılmaz'ın ifadesi alınırken, soruşturma başlatıldı.

