  • BIST 107.008
  • Altın 141,935
  • Dolar 3,5267
  • Euro 4,1067
  • Kocaeli 27 °C

Dondurma almaya giderken yaralandılar

»
Dondurma almaya giderken yaralandılar
Darıca İlçesi'nde el ele tutuşarak dondurma almak için yolun karşısına geçmeye çalışan 3 çocuğa hafif ticari araç çarptı. Yaralanan 3 çocuk tedavi altına alındı.

Kaza dün akşam saatlerinde, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde meydana geldi. 22 yaşındaki Kadir Yılmaz idaresindeki 34 UA 1421 plakalı hafif ticari araç dondurma almak için yolun karşısına geçmek isteyen el ele tutuşan 6 yaşındaki Rukiye Bilanik, 4 yaşındaki kardeşi Ecenur Bilanik ile dayısının kızları olan 8 yaşındaki Merve Kabak'a çarptı. Kadir Yılmaz hemen 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan 3 çocuğa ilk müdahalede bulundu. Yaralanan 3 çocuk Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Merve Kabak ve Ecenur Bilanik yapılan ilk tedavinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 3 çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kazanın ardından tepki göreceğini düşünerek olay yerinden ayrılan Kadir Yılmaz polis merkezine giderek kaza yaptığını söyledi. Kadir Yılmaz'ın ifadesi alınırken, soruşturma başlatıldı.
 

Bu haber toplam 367 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büfe hırsızı hakkında karar21 Temmuz 2017 Cuma 10:12
  • Otomobil, su kanalına düştü: 2 yaralı20 Temmuz 2017 Perşembe 22:03
  • Gebze'de korkutan kaza: 2 yaralı20 Temmuz 2017 Perşembe 21:15
  • FETÖ'den tutuklu eski öğretmene tahliye20 Temmuz 2017 Perşembe 17:36
  • Denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu20 Temmuz 2017 Perşembe 16:15
  • İzmit'te hafriyat kamyonu küle döndü20 Temmuz 2017 Perşembe 16:14
  • Ayak bileklerini kesik halde bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı, meğer...20 Temmuz 2017 Perşembe 14:52
  • Mağazada çay içerken ölümden döndü20 Temmuz 2017 Perşembe 14:51
  • Pakete düzenek kurmuştu! O zanlı hakkında karar20 Temmuz 2017 Perşembe 14:31
  • Düğün yolunda ölüm20 Temmuz 2017 Perşembe 13:05
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti