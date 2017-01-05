Döner ustasından örnek davranış

Kocaeli’de bir lokantanın deposunda içinde 23 bin TL olan çanta bulan döner ustası, para dolu paketi sahibine ulaştırmak amacıyla polislere teslim etti.

Parasını teslim alan kişi ise emniyet ekiplerine ve döner ustasına teşekkür etti.

Kocaeli’de bir lokantada döner ustası olarak çalışan Sami Emetli adlı işçi, lokantanın deposuna atılmış çanta içinde bulduğu 23 bin TL’nin sahibine teslim edilmesini sağladı. Edinilen bilgiye göre İzmit’te dün gece saatlerinde bir lokantanın kömürlük kısmında 23 bin TL bulan döner ustası Sami Emetli, parayı işletme sahibi aracılığıyla polis ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri de dün öğlen saatlerinde parası kaybolduğu şikayetiyle şikayette bulunan Arzu Türker(42) adlı kadını arayarak polis merkezine davet etti.

TESLİM EDİLDİ

Polis merkezine gelen Arzu Türker, çantadan çıkan kimliğin kendisine ait olduğunu ibraz etmesi üzerine polis ekiplerinden kaybolan parasını teslim aldı. Parayı Türker’e teslim eden polis memuru Mehmet Ali İpek ise, “Arzu hanım dün polis merkezimize gelerek, kendisine ait olan paranın kaybolduğu şeklinde müracaat etmişti. Bir vatandaşımız tarafından parası bize teslim edildi. Biz de Arzu hanıma kaybetmiş olduğu 23 bin TL’yi kendisine teslim ediyoruız” dedi.

Parasını teslim alan Arzu Türker ise İzmit Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği çalışanlarına teşekkür ettikten sonra paranın bulunduğu lokantaya giderek döner ustası Sami Emetli ve iş arkadaşlarına da teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

ŞAŞIRDIM

Parayı bulan döner ustası Sami Emetli ise, “Dün akşam dükkanı kapatıyordum. Çöpleri toparlıyordum. Depoya indiğimde çantayı gördüm. İçeri atmışlar çantayı galiba. Boş çanta zannettim ilk önce. Sonra içine bakınca karışık olduğunu ve paraların olduğunu gördüm. Bir anda şaşırdım. Para teslim edildi ama dün akşamki korkuyu ben yine yaşıyorum” diye konuştu.

Parayı teslim aldığı için döner ustası Sami Emetli’ye teşekkür eden Arzu Türker ise çantayı alanın paranın olduğu makyaj çantasını açmadığı için paralarının kendisine ulaştığını söyledi.