Dönmez, yeniden ÇYDD’nin başkanı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği(ÇYDD) Kocaeli Şubesi’nin 16. Genel Kurulu, İzmit Yenidoğan’daki kültür merkezinde yapıldı.

Zehra Gönül Balkır’ın başkanlığındaki divanda, Vahide Hopalı ile Hülya Birok da katip üye olarak görev aldı. 262 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede seçimlere mevcut başkan Meral Dönmez önderliğindeki tek listeyle gidildi ve Dönmez, yeni dönem için güven tazeledi.

ONUR DUYUYORUZ

ÇYDD Başkanı Meral Dönmez, Türkiye genelinde 108 şube içinde 20 büyük şubenin içerisinde yer almaktan onur duyduklarını belirtti. Dönmez, “Sizlerden beklentim derneğimize aktif ve yaratıcı projelerle bizi daha çok çalışmaya yönlendirecek yeni üyeler bulup bize yönlendirmeniz. Bizim derneğimizin de aktif gönüllülere ihtiyacı vardır. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Genel başkanımız Prof.Dr. Ayşe Çelikel ve yönetimine ve şubemizin kurucu başkanı Gülşen Müstecaplıoğlu’na şükranlarımı sunuyorum” dedi.

ÇYDD yönetimi şu isimlerden oluştu:

(YÖNETİM): Meral Dönmez(Başkan), Dilara Yaltrak, Birsen Talu, Sebahat Yavaş, Reşide Neşe Özer, Münteha Küpçü, Hakan Yılmaz

(DENETLEME): Neriman Özdemir, Hayriye Gençtürk, Akif Yılmaz Kavafoğlu

(ONUR KURULU): Cemile Gülşen Müstecaplıoğlu, Makbule Özak, Nuran Sakyatan

(GENEL MERKEZ DELEGELERİ): Meral Dönmez, Ayfer Anar, Sıdıka Cebeci.

Kerim YAVUZ