Dönüm, dönüş maçı olsun

Üst üste gelen beraberliklerin ardından, seriyi maalesef geçen hafta aldığımız yenilgiyle bozduk. 5 maçta 11 puanlık bir kayıp, başka deyişle sadece 4 puanlık kazanç bizi hiç ummadığımız bir konuma getirdi. Düşme hattıyla aramızda 1 puan kaldı. Ayrıca bugün konuk edeceğimiz sonuncu Elaziz ile bire aramızdaki fark sadece iki. Gerçi Play-Off hattına da çok yakınız ama ne olursa olsun, şu andaki konumumuzdan suretle uzaklaşmalıyız. Düşme potasına bu derece yakın olmaz, bize hiç ama hiç yakışmıyor. Bizim yerimiz üst sıralar olmalı. Bunun yolu da kazanmaktan, seri galibiyetlerden geçiyor. Özellikle kendi sahamızdaki puan kaybetme kredisini tükenmiş durumdayız. Bugünkü maçla birlikte çıkışı başlatmak ve kısa süreçte Play-Off çizgisinin üzerinde olmak istiyoruz. Kocaelispor’umuza bugünkü dönüm maçında yürekten başarı dileyerek, detaylara geçiyorum.

KADRODA DEĞİŞİM OLACAK MI?

Geçtiğimiz hafta Çorum’da bireysel hataların yanında, özellikle ilk yarım saat takım sahada yoktu. İkinci ve üçüncü golde çok bariz hatalar yapan, moralman çöken Ali Keten, daha fazla sahada kalamazdı, kenar yönetimi onu değiştirdi. İlk golde de Kadir Öge’nin rakibine çok açık bir ikramı vardı. Takım kötü oynayınca, bireysel hatalar olunca ister istemez dikkatimiz teknik ekibe çevrildi. Daha önce sonuçlar iyi olmasa da, takım iyi mücadele ediyor, kenar yönetim aynı kadroda ısrar ediyordu. Bu kez Fatih Kavlak ne yapacak doğrusu merak ediyoruz. Morali bozuk olan Ali Keten bu maç için dinlendirilebilir, yerine Kemal monte edilebilir mi? Böyle bir ihtimal var. Yarın düğünü olan Hamza için sanırım ayrı bir parantez açmak gerekir. Lig devam ederken bir futbolcunun evlenmesi, pek sık karşılanan bir şey değil. En son Burak Süleyman maçlar sürerken dünya evine girmiş ve bu durum performansını belli bir süre etkilemişti. Hazda da benzer bir sıkıntı olacak mı, yaşayıp göreceğiz. Ancak keşke devre arasını veya en doğrusu Mesut gibi sezon sonunu bekleseydi.

SONUNCU AMA FARK SADECE 2 PUAN

Biraz da rakipten söz edelim. Elaziz Belediyespor bizim gibi geçen sezon 3.Lig’e çıktı. İlk yılında 2 puanla Play-Off’u kaçırmıştı. Bu sezonun ilk 10 haftasında iç acıcı bir performansları yok. Gerçi galibiyet sayılarımız eşit ama bizden 2 yenilgileri fazla, iki yenilgileri az. Deplasman karneleri de doğal olarak iyi değil. İki teknik adama yol verdiklerini, üçüncüyle devam ettiklerini de belirteyim. Bugünkü maçta bir puan onlar için çok değerli. Bunun için de mutlaka savunma yaparak, vakit çalmak isteyeceklerdir. Gerçi hemen her takım buraya beraberlik için geliyor ama Elaziz’in daha bir katı savunma yapacağını tahmin ediyorum. Bizim de buna göre planlarımız olmalı. Kalabalık savunmayı açmanın en belirgin yolu, kanatları iyi kullanmaktan geçer. Demek ki, iki Süleyman’dan bugün iyi performans ortaya koymalarını bekleyeceğiz. Ortaların yüksek olmasına da dikkat etmeyiz. İshak geçen haftaki 2 golle bir hayli moral buldu, inşallah bugün devamını da getirir.

KRİTİK MAÇTA TARAFTARA İHTİYAÇ VAR

Kocaelispor işçi kenti, bu yüzden maçların cumartesi gece veya pazar gündüz olması, taraftar sayısını olumlu yönde ciddi şekilde etkiler. Bu sezon içerdeki maçların tamamını gece oynamış, yeteri kadar taraftar desteği görememiştik. İlk kez gündüz maçına çıkacağız bugün. Keşke pazar günü olsaydı ama cumartesiye vermişler. İş günü ama yine de hatırı sayılır bir taraftar sayısına ulaşılacak diye inanıyorum. Çünkü kritik maçta takımın 12’nci adama çok ihtiyacı olacak. Hodri Meydan grubu içerisinde malum belli sıkıntılar var. Dün akşam sorunların aşılması adına geniş kapsamlı bir toplantı yapılacaktı. Dilerim uzlaşma sağlanmıştır, bugün tribünlerden tek ses yükselir. Her ne kadar bu sezon kötü tezahürat konusunda taraftar gereken duyarlılığı şu ana kadar göstermiş olsa da, bugünkü maçı için de aynı hassasiyeti göstermeleri uyarısında bulunalım. İç sahada henüz çirkin tezahürattan disipline sevk edilmedik, ceza almadık. İnşallah bu durum Kocaelispor taraftarına yakıştığı gibi hep böyle gider. Tabi taraftarı maça beleş girmemeleri, kapılardaki görevlileri de içeriye biletsiz tek bir kişiyi almamaları için uyaralım.

İçerdeki son Payas maçında bu kez olacak demiş, geçen hafta Çorum’da kazanmamız sürpriz olmaz öngörüsünde bulunmuştum. Payas maçında da olmadı, Çorum’da umduğumuz sevinci yaşayamadık. Dönüm, dönüş maçı için artık bugüne odaklandık. Elaziz Belediye karşısında beklenen patlamayı yaparız, devamını da getiririz hadi inşallah diyoruz.

Bu arada unutmadan; bugünkü maçtan sonra eğer vaktiniz varsa, Atatürk Spor Salonu’na geçin. Zira salonda Perilerin zorlu bir maçı var. Lige iyi başlayan, 4’te 3 yapan temsilcimiz kendisiyle aynı konumdaki Elazığ İl Özel İdare’yi ağırlayacak. Sıkı bir mücadele olacak. Perilerin kazanmak için taraftar desteğine çok ihtiyacı var. İnşallah tribünlerde hatırı sayılır bir kalabalık ve olabildiğinde coşku olur. Perilerden de galibiyet bekliyoruz.

Üstün Aslan Fair-Play plaketini aldı

Hatırlayacaksınız bu sezon amatör kümedeki Fair-Play davranışlarını, Samuray Spor Mağazalarıyla ortak bir organizasyonla ödüllendireceğimizden daha önce söz etmiştim. 1.Küme’nin ilk haftasında Gebze’de Kirazpınar ile Bekirdere maçında sezonun ilk Fair-Play olayı yaşanmıştı. Olayı kısaca özetlersem: Maç 2-1 Kirazpınar’ın üstünlüğüyle devam ederken son dakikalara doğru Bekirdere atağında top Kirazpınarlı futbolcudan çıksa da hakem yanlış görüyor ve korner yerine aut veriyor. Kirazpınarspor’un kaptanı, deneyimli isim Üstün Asan hakeme topun kendisinden çıktığını söylüyor ve hakem kararını değiştirip korner atışı yapılmasını istiyor. Olacak ya, kornerden gelen topta Bekirderespor 2-2’yi buluyor ve maç böyle bitiyor.

Aslında maçtan sonraki hafta Samuray Sport’un Çarşı Yapı’daki merkezinde töreni yaparak, plaketi verecektik ancak Üstün bir arkadaşıyla gelirken maddi hasarlı küçük bir kaza geçirince ertelemek zorunda kalmıştık. Geçen çarşamba için sözleştik. Sevgili Üstün iş çıkışı gazeteye geldi. Benim de o saatte başka bir programım vardı, yazı işlerinden sevgili Kerim Yavuz ile internetçilerimizden Hazel Okumuş’u görevlendirdim. Kerim, Samuray Sport’un hazırladığı Fair-Play plaketini taktim etti, fotoğrafı da Hazel çekti. Sevgili Üstün Aslan kardeşimi bu vesileyle bir kez daha kutluyor, yeni Fair-Play davranışları beklediğimizi belirterek yaşasın dürüst oyun diyorum.